주한미군 홈페이지 기고문 “한반도, 중국·러시아 견제 이점” “한국·일본·필리핀 연결하는 전략적 삼각구도 상호보완적”

[헤럴드경제=신대원 기자] 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 17일 한반도를 중심으로 한 동아시아 지도를 뒤집으면 미국 입장에서 외곽이 아닌 전략적 중심에 위치하게 된다며 발상의 전환이 필요하다고 밝혔다.

또 이를 통해 한국과 일본, 필리핀을 연결하는 전략적 삼각구도를 구축할 수 있다고 강조했다.

브런슨 사령관은 이날 주한미군 홈페이지에 게재한 ‘동쪽이 위인 지도(East Up Map): 인도·태평양의 숨겨진 전략적 이점을 드러내다’는 제목의 글에서 단순히 지도 방향을 전환해도 전략적 이해와 전장 인식을 변화시킬 수 있다며 이같이 말했다.

그는 먼저 “때론 전략적 통찰은 단순한 시각적 변화에서 비롯된다”면서 “익숙한 ‘북쪽이 위’인 지도 대신 동쪽을 위로 한 지도를 바라보면 가려졌던 지리적 관계와 배치의 잠재적 이점이 새롭게 드러난다”며 발상의 전환을 촉구했다.

그는 “동쪽을 위로 두고 바라보면 전략구도가 극적으로 달라진다”며 “주한미군은 더 이상 멀리 떨어진 증원전력이 아니라 위기시 투입해야 할 거점을 이미 내부에 확보한 전력”이라고 말했다.

특히 경기 평택 캠프 험프리스가 평양으로부터 158마일(약 254㎞), 베이징으로부터 612마일(약 985㎞), 블라디보스토크로부터 500마일(약 805㎞) 떨어져 있다고 언급한 뒤 “이는 한반도가 러시아 동쪽 전력뿐 아니라 중국북부지역 활동까지 견제할 수 있는 지리적 이점을 갖고 있음을 보여준다”며 “동쪽에서는 러시아 함대 접근을 억제해 유리한 해양공간을 형성하고, 서쪽에서는 중국 북부전구군과 북부함대에 비용을 부과할 수 있는 능력”이라고 의미를 부여했다.

또 중국의 입장에서 보는 이른바 ‘베이징 시점’에서도 동쪽이 위로인 지도의 전략적 의미가 있다고 밝혔다.

그는 “베이징에서 바라보면 오산 공군기지 같은 미군기지는 중국 주변에서 즉각 효과를 발휘할 수 있는 가까운 전력”이라며 “이러한 근접성은 북쪽이 위인 지도에서는 간과되는 전략적 이점”이라고 강조했다.

주한미군이 북한뿐 아니라 중국과 러시아 위협에 대응할 수 있다는 의미로도 해석가능한 대목이다.

다만 브런슨 사령관은 추가 서면질의응답에서 “한국의 지리적 위치가 북한, 중국, 러시아로 이어지는 세 방향의 경쟁축에 동시에 영향을 미칠 수 있는 독특한 이점을 제공한다는 것”이라며 “주의를 분산시키지 않으면서도 현존 전력과 대비태세를 통해 주변국 행동에 일정한 영향을 미칠 수 있는 조건”이라고 부연했다.

또 “여기에서 강화되는 억제 조치는 자연스럽게 역내 안정으로 이어지는 효과를 가진다”면서 “어느 방향에서든 비용을 부과할 수 있는 태세를 유지하는 것이 한반도의 첫 번째 방어선을 견고하게 하는 핵심요소”라고 덧붙였다.

그는 주한미군이 증원전력이 아닌 위기시 이미 내부에 확보한 전력이라는 언급에 대해서는 “부대를 이동하는 문제가 아니라 현재 배치의 의미를 어떻게 사고하느냐의 문제”라며 확대해석을 경계했다.

한국 내에서 주한미군이 한반도 외 대만을 비롯한 역내 분쟁시에도 관여하는 것 아니냐는 우려가 제기되는 상황에서 이를 불식시키기 위한 의도로 풀이된다.

이와 함께 브런슨 사령관은 동쪽이 위인 지도가 미 본토로부터 한반도가 멀리 떨어져 있음으로 발생하는 ‘거리의 횡포’를 제약이 아닌 이점으로 바꿀 수 있다고 밝혔다.

특히 “동쪽이 위쪽인 지도에서 얻을 수 있는 가장 중요한 것 중 하나는 한국, 일본, 필리핀을 연결하는 전략적 삼각구도”라며 “이 삼각구도는 각 꼭짓점에서 상호보완적인 역량을 제공한다”고 말했다.

이어 “세 동맹국은 모든 영역에서 상황인식과 대응을 가능하게 하는 통합 네트워크를 구축할 수 있다”면서 “이러한 관계는 기존 관점에서는 바로 보이지 않았던 삼자협력 강화의 새로운 기회를 시사한다”고 덧붙였다.

한편 미군은 최근 들어 내부 교육용 등으로 기존 북쪽이 위인 지도 대신 동쪽이 위인 지도를 활용하고 있는 것으로 알려졌다.

이처럼 뒤집어진 지도는 한국과 일본, 필리핀 등이 마치 중국을 포위하고 있는 듯한 모습을 보여준다.

이의 연장선상에서 주일미군기지가 ‘본진’, 주한미군기지가 ‘전진기지’ 역할을 할 수 있다는 관측도 제기된다.