[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시청소년청년재단(대표이사 양경석) 중원유스센터는 15일 성남시의회 본회의장에서 ’제9대 성남시청소년의회 본회의’를 성황리에 개최했다.

제9대 청소년의회 청소년의원과 성남시청소년참여위원회, 성남시청소년청년재단 청소년운영위원회, 성남교육지원청에서 운영하는 성남청소년교육의회 등 지역 청소년들이 함께 자리해 청소년 입법참여 활동의 의미를 더했다.

성남시청소년의회는 2015년 제1대를 시작으로 2025년 제9대 성남시청소년의회를 운영하고 있으며, 현재까지 총 79건의 입법을 제안, 성남시청소년 노동인권 보호 및 증진 조례제정 등 6건이 정책으로 반영되는 성과를 거두었다.

이번 본회의에 상정된 안건은‘성남시 아동·청소년 정신건강 지원에 관한 조례 제정(안)’을 포함한 총 6건으로, 청소년의원들의 현장 투표를 통해 모든 의안이 가결됐다.

제9대 청소년의회 강다연 의장은 “제9대 임기동안 청소년의원들과 함께 준비한 입법 의안들을 오늘 본회의에서 성공적으로 발의할 수 있어 영광이라며 본회의에 참석해 주신 많은 분들의 응권과 격려에 청소년의회를 대표하여 진심으로 감사드린다”고 소감을 밝혔다.

가결된 의안들은 해당 관련부서에 전달되어 입법실현 가능성을 검토할 예정이며, 성남시청소년청년재단 중원유스센터는 청소년 입법참여기구의 긍정적 영향력 확대를 위해 주도적 참여 기반의 의정활동을 지속적으로 지원하고 추진할 계획이다.