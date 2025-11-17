19~20일 순천대서

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 인구감소와 지역소멸 위기에 대응하기 위한 ‘2025 지방소멸대응 순천 국제컨퍼런스’가 오는 19일부터 20일까지 순천대학교 파루홀에서 열린다.

이번 행사는 순천시, 시의회, 순천대RISE사업단, 순천시지속가능발전협의회가 공동 주관해 지역의 지속 가능한 발전 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

올해 컨퍼런스의 주제는‘지속 가능한 순천 2040’이다. 국내외 지역 정책 전문가들이 한자리에 모여 산업, 교육 제도, 주민의 삶 등 다양한 분야에서 인구감소에 대응하는 방안을 논의한다.

첫날인 19일에는 박진도 전 대통령 직속 농어업·농어촌 특별위원회 위원장이 ‘지역소멸 너머 지역전환 - 국민 총행복 사회로의 길’을 주제로 기조 강연에 나선다.

이어 차미숙 국토연구원 선임 연구위원이 ‘지역소멸대응 시·군 상생방안’을 주제로 주제 강연을 하며, 일본의 지방소멸 대응정책을 연구해 온 기무라 토시아키 일본 지방창생학회장이 ‘일본의 지방소멸 대응 전략과 정책’에 대한 사례를 소개한다.

이어서 요시히로 타쿠오 일본 나라현 미야케정 부정장은 일본의 지방창생 우수사례를 발표하며, 한·일 간 정책적 시사점을 공유할 예정이다.

둘째 날인 20일에는 세 개의 세션으로 컨퍼런스가 열린다.

‘순천세션 : 순천의 지방소멸 대응 전략’이라는 주제 아래 ▲지역 특화산업 창출 육성 방안(주제 컨퍼런스1) ▲지역 교육 제도 지원 방안(주제 컨퍼런스2) ▲주민 삶의 질 개선 방안(주제 컨퍼런스3)을 주제로 토론을 펼쳐 실질적 정책대안을 모색한다.

이번 행사는 포스터 QR을 이용한 사전 신청을 통해 일반 시민도 참여할 수 있다.