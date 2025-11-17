17일 백종원 출연 ‘기후환경 프로젝트-남극의 셰프’ 방송

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 5월 방송 활동 중단을 선언했던 백종원 더본코리아 대표가 6개월 만에 돌아온다.

MBC는 백 대표가 출연하는 예능 ‘기후환경 프로젝트-남극의 셰프’(이하 남극의 셰프)를 17일 오후 10시 50분 첫 방송한다고 밝혔다.

MBC와 LG유플러스의 ‘스튜디오 X+U’가 공동 기획한 ‘남극의 셰프’는 백 대표와 배우 임수향, 채종협, 그룹 엑소의 수호가 남극 과학기지 대원들을 위해 따뜻한 음식을 대접하는 과정을 담은 예능이다.

앞서 이 프로그램은 지난 4월 중 공개될 예정이었으나 편성이 미뤄졌다．당시 MBC는 이에 대해 ‘조기 대선 정국으로 인한 편성 일정 조정’이라고 설명했으나, 일각에선 백 대표가 경영 중인 회사 더본코리아의 각종 논란 때문이라는 해석이 나왔다.

더본코리아는 지난 1월 말 제기된 ‘빽햄’의 품질 논란부터 농지법 위반 의혹과 된장 등 자사 제품의 원산지 표기 오류, 새마을식당 온라인 카페에서 운영된 ‘직원 블랙리스트’ 게시판, 농약 분무기 사용 등으로 한동안 구설에 올랐다.

이와 관련해 백 대표는 지난 3월 첫 정기 주주총회에서 고개를 숙이고 사과했으며, 5월 방송 활동 중단을 선언한 바 있다.

방송을 앞두고 백 대표의 복귀를 둘러싼 논란이 점화되고 있는 가운데, MBC 측은 출연자 이슈에도 불구하고 ‘기후환경 프로젝트’라는 프로그램의 가치가 더 중요하다는 판단에 따른 방영 결정이라고 설명했다.

황순규 MBC PD는 이달 초 일문일답에서 ‘프로그램 출연자의 개인 이슈가 방송에 영향을 미치지 않냐’는 질문에 대해 “‘남극의 셰프’는 작년 11월 촬영을 시작해 이미 완성된 작품이지만, 방송을 앞두고 외부 상황에 의해 한차례 방송이 연기된 데 이어 출연자 이슈가 생기면서 회사에서도 깊은 고민을 한 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

그러면서 황 PD는 “‘남극의 셰프’는 출연자가 주인공인 ‘요리쇼’가 아니다. 남극이라는 극한의 환경 속에서 인간과 자연, 그리고 공존의 의미를 탐구하는 기후환경 프로젝트”라면서 “그 본질적 가치를 시청자분들께 제대로 전달하는 것이 중요하다고 판단했다”고 강조했다.