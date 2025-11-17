높은 보안·안정성으로 주요 공공기관 ‘1차 발송자’ 인정 전자문서 대체 통해 누적 5억여장 종이 절감 경기도 1500만 ‘기후행동 기회소득’ 정책 파트너 선정 TTS기술 음성서비스로 편의성도 높여

[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버 전자문서가 기술 혁신으로 이용자의 접근성을 높이는 동시에 탄소 배출 감축에도 기여하고 있다.

네이버㈜는 17일 대국민 전자문서 발송을 통한 디지털 인프라 전환 및 탄소 배출 감축에 대한 자사의 노력을 공개했다.

네이버는 과학기술정보통신부로부터 인증받은 공인전자문서중계자로 2019년부터 국민건강보험공단, 국민연금공단, 국방부, 국세청, 성평등가족부 등 다양한 공공기관 전자문서 700여 종을 발송하고 있다.

특히 높은 보안성, 안정성을 입증해 국민건강보험공단, 국민연금공단, 국방부, 성평등가족부 등 주요 공공기관의 ‘1차 발송자’가 됐다. 또 전자문서 수신부터 인증, 신분증 확인, 납부까지 ‘네이버앱’ 하나로 해결하는 솔루션을 제공하며 국세청, 국방부 등 주요 기관의 차세대 디지털 인프라 구축에 공헌하고 있다.

이와 함께 네이버는 다양한 공공, 금융, 민간 기관이 기존 종이 우편물로 발송하던 안내문, 고지서, 통지서를 전자고지서 형태로 안전하게 전달하며 협력 기관을 늘려가고 있다. 네이버 전자문서 이용자는 네이버앱 메인 화면에서 건강검진표, 국민연금 안내 등 미열람 문서에 대한 알림을 제공받고, 지방세, 도시 요금 고지서 확인, 납부까지 가능하다.

네이버는 이처럼 기존 종이 우편을 전자문서로 대체해, 2024년까지 누적 약 4억 9400만 장의 종이 절감, 탄소 배출 감축에도 기여했다. ESG 실천 노력을 인정 받아, 지난 9월 네이버 전자문서가 국내 최초이자 유일하게 경기도청과 업무협약을 맺기도 했다. 1500만 경기도민 ‘기후행동 기회소득’ 정책의 공식 파트너로 지정됨에 따라 2026년부터는 네이버 전자문서 이용 실적이 ‘기후행동 기회소득’으로 인정받게 됐다.

이밖에 지난 7월에는 또 공인전자문서중계자 최초로 PC, 모바일 웹 등 사용자가 선호하는 디바이스 환경에서 국민건강보험공단 서식 350종을 발송하고 있다. TTS(Text-to-Speech) 기술을 적용해 전자문서 내용을 음성으로도 전달 중이다. 이를 통해 고령층, 시각장애인의 접근성을 높였고, 과학기정보통신부 장관상을 수상했다.

네이버 전자문서는 향후 발송 기관들을 대상으로 네이버의 기술 노하우를 지원하는 방안을 한국인터넷진흥원(KISA)과 논의해, 국가 디지털 인프라 전환에 적극 기여할 계획이다.

전자문서 서비스를 담당하는 황보영 네이버 리더는 “대국민 전자문서 발송을 책임지는 네이버는 전국민에게 700여 종 이상의 전자문서를 발송하고 있으며, 보안, 편의성, 접근성을 높여 협업 기관, 발송 문서의 종류를 더욱 늘려갈 예정이다”라며 “네이버는 신뢰받는 전자문서 서비스를 고도화해 ESG, 탄소 배출 감축에도 기여하겠다”라고 말했다.