[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시는 다음달 5일 오후 7시, 군포시청 2층 대회의실에서 “2026학년도 정시 대비 지원 전략 설명회”를 개최한다.

이번 설명회는 2026학년도 정시 지원을 희망하는 수험생과 학부모에게 실질적인 도움을 주기 위해 경기도교육청 대입진학지도리더교사인 채무철 분당아람고 교사가 초청 강사로 나서 정시 지원 대비 전략을 상세히 안내할 예정이다.

설명회에서는 ▷2026학년도 대입 정시 기본사항 ▷대학수학능력시험 분석 ▷정시 지원 전략 수립 방법 ▷주요 대학별 전형 분석 등 수험생들이 꼭 알아야 할 핵심 정보를 다룬다.

참석을 희망하는 군포시 학생 및 학부모는 19일 오전 9시부터 28일 오후 6시까지 군포시청 홈페이지 ‘시민참여 > 통합예약 > 행사/모집’ 코너를 통해 무료로 신청할 수 있다.

이번 입시설명회는 선착순 200명까지 참여 가능하며, 온라인 신청자에게는 설명회 자료집이 제공될 예정이다.

군포시 관계자는 “전년 대비 10% 증가한 재학생 수에 N수생, 검정고시 출신까지 더해져 역대급 규모의 입시 경쟁이 예상되는 2026년 정시 입시를 준비하는 관내 수험생과 학부모님께 유익한 설명회가 되도록 준비하였으니 많은 관심을 가져 주시길 바란다”고 말했다.