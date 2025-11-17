경희대학교 예술디자인대학 디지털콘텐츠학과 아트&테크놀로지 융합 전공은 문화체육관광부가 주최하고 (재)예술경영지원센터, 아트코리아랩이 주관하는 ‘2025 아트코리아랩 대학연계 아트&테크 창업 활성화 지원’ 사업에 선정되어, 예술 기반의 AI 융합 실무 창업 교육을 성공적으로 운영하였다고 17일 밝혔다.

‘예술적 영감을 사업으로 : AI 아트테크 아카데미’ 사업의 책임을 맡은 디지털콘텐츠학과 김혜경 교수는 AI를 활용한 실무 중심의 아트테크 창업 교육을 시행하였고, 예술, 기술, 비즈니스 등 각 분야별 전문가 멘토링을 통해 학생들의 창의적 아이디어를 실제 창업 아이템으로 발전시킬 수 있도록 하였다.

김혜경 교수는 “대학의 정규 교과과정에서는 예술 기반의 창업 교육을 접하기 어려웠는데, 본 사업을 통해 아트테크에 특화된 실무 창업 교육을 하게 되어 학생들의 만족도가 매우 높았으며, 특히 학생들이 예술적 영감을 AI와 접목하여 다양한 창업 아이템을 발굴하고 비즈니스로 전환하는 데 실질적인 도움이 됐다”라고 하였다.

본 사업에서 최고상을 수상한 챕터팀 디지털콘텐츠학과 김태윤 학생(20학번)은 ”3년 전부터 구상하던 아이템을 이번 사업을 통해 실제 피칭과 시제품 제작까지 경험하게 되었고, 실무 중심의 창업 강의와 전문가 1:1 멘토링이 많은 도움이 되었다“고 하였다. 특히 ”다양한 AI 를 활용하여 시각화하고, 신속하게 프로토타입을 제작하면서 아이디어를 구현할 수 있었기에, 막연했던 창업의 꿈이 현실로 한걸음 다가왔다“고 하였다.

AI 아트테크 아카데미에서 선정된 5개 창업팀의 우수 성과물은 아트코리아랩 페스티벌, G-Star 2025, 콘텐츠 코리아 2025 등 국내 유수 박람회 및 페스티벌에 전시되어 관람객들로부터 창의성과 실용성 측면에서 큰 호평을 받았다. 학생들이 선보인 열정 그리고 예술과 첨단 기술의 결합은 아트테크 산업의 새로운 변화 가능성을 시사하며, 미래 성장 가능성을 보여주는 중요한 사례로 평가받았다.