창간호 주제 ‘1인분의 삶’ 전국 동네서점 33곳서 판매

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스가 라이프스타일 경제 매거진 ‘더 머니이슈(THE MONEY ISSUE) 창간호 Vol.1. 1인분의 삶(이하 더 머니이슈)’을 발행했다고 17일 밝혔다.

‘더 머니이슈’는 전국 동네서점 33곳에서 먼저 만나볼 수 있으며 12월부터 온라인 서점과 대형 서점에서도 판매된다. 이번 창간 패키지는 ▷매거진 ‘더 머니이슈’ ▷미니 브랜드북 ‘더 토스(THE TOSS)’ ▷‘2026 토스 행운의 달력’으로 구성된다.

‘더 머니이슈’는 “돈에 대한 시선이 바뀌면, 삶의 방향이 달라진다”를 주제로 ‘돈의 관점’에 대해 탐구해보는 매거진이다. 전작 ‘더 머니북(THE MONEY BOOK)’이 저축·소비·투자 등 일상 금융의 기본기를 다룬 실용 가이드였다면, 이번 매거진은 금융지식과 마인드셋을 경제·심리·철학·문화·데이터 등 다양한 관점으로 다루는 데 초점을 맞췄다. 창간호의 주제는 ‘1인분의 삶’으로, 인터뷰·칼럼·데이터·에세이 등 다양한 포맷을 통해 자산관리, 소득과 행복, 일·휴식의 균형 등 현실적 질문을 다룬다.

세트에 함께 포함된 비매품 ‘더 토스’는 토스의 비전과 일하는 방식, 제품 철학을 정리한 공식 미니 브랜드북이다. 함께 제공되는 ‘2026 토스 행운의 달력’에는 한국 전통과 세계 각지의 행운 토템을 담은 월별 일러스트가 실려 있어, 새로운 한 해에 긍정적인 동기를 더한다.

오프라인 프로그램도 개최한다. 오는 19일 서울 장충동 소재 카페 ‘프릳츠’에서 진행하는 ‘리딩 파티(Reading Party)’를 시작으로 항공사 에어로케이(Aero K)와 기내 ‘리딩 타임(Reading Time), 숙박 예약 플랫폼 스테이폴리오(STAYFOLIO)와 ‘리딩 룸(Reading Room)’ 등 기획해 책을 매개로 한 대화·공감의 자리를 마련한다.

토스 관계자는 “‘더 머니이슈’는 돈을 ‘어떻게’ 관리할지가 아니라, 돈을 ‘어떤 마음으로’ 대할지를 함께 묻는 프로젝트”라며 “최근 ‘텍스트 힙(Text-Hip)’ 열풍으로 독서가 트렌디한 문화로 자리잡고 있는 만큼, 토스는 금융을 일상 언어로 풀어낸 책을 통해 누구나 자연스럽게 이해할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.