더본코리아 분석…“브랜드별 실속형 세트 구성 강화”

[헤럴드경제=정석준 기자] 점심 한 끼에 1만원이 넘는 시대, 외식 브랜드의 ‘실속 세트’ 소비가 증가하고 있다.

더본코리아는 올해 1월부터 10월까지 배달 앱 판매 데이터를 분석한 결과, 홍콩반점0410과 역전우동0410의 ‘실속세트’의 평균 주문 건수가 전년 동기 대비 평균 77% 증가했다고 17일 밝혔다.

홍콩반점의 실속세트 주문 건수는 전년 대비 약 84% 증가했다. ‘탕짜세트’, ‘식사1+알뜰탕수육 세트’, ‘군만두 세트’ 등이 주문 상위권을 차지했다.

역전우동 역시 같은 기간 실속세트 주문 건수가 69% 늘었다. 우동·덮밥·모밀 등의 기본 식사에 미니면류나 미니덮밥 또는 간단한 사이드를 더한 ‘우동세트’, ‘덮밥세트’, ‘모밀세트’ 등이 인기다.

더본코리아는 이러한 소비 흐름에 맞춰 실속세트 선택의 폭을 넓히고 있다. 홍콩반점은 메인 식사에 소용량 메뉴를 더하거나, 소용량으로 다양한 메뉴의 조합을 시도하고 있다. 역전우동은 우동·덮밥·모밀·돈까스 등을 자유롭게 조합해 고를 수 있는 라인업을 강화하고 있다.

더본코리아 관계자는 “모든 외식 메뉴를 저렴한 가격으로 맛있게 제공하는 것이 회사의 본질이자 비전”이라며 “고객이 상황과 취향에 따라 선택할 수 있는 경험을 넓혀갈 것”이라고 말했다.