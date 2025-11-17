도요새잉글리시 콘텐츠 기반 대회 우수 회원 선정…840만원 장학금 수여

[헤럴드경제=김광우 기자] 교원 빨간펜은 지난 11월 15일 서울 종로구에 위치한 교원투어빌딩 콘서트홀에서 ‘2025 도요새잉글리시 영어 말하기 대회’를 개최했다고 17일 밝혔다.

올해로 6회째 실시하는 ‘도요새잉글리시 말하기 대회’는 유초등 도요새잉글리시 회원들에게 영어 말하기에 대한 자신감을 부여하고, 말하기 실력 검증 기회를 제공하고자 마련했다. 올해 대회까지 약 8만명의 도요새잉글리시 회원이 참여해 실력을 겨루고, 서로 소통하며 교류하는 기회를 가졌다.

지난 7월부터 약 한 달 간 실시된 예선전 참여자 1000여명을 대상으로 심사를 진행, 총 16명의 본선 진출자를 확정했다. 이후 교원투어빌딩 콘서트홀에서 최종 본선을 진행하고 부문별 ▷대상(4명) ▷최우수상(4명) ▷우수상(8명)을 선정해 총 840만원의 장학금을 지급했다.

엄정한 평가를 위해 서울교육대학교 영어교육학 교수진으로 구성된 심사단이 유창성 및 전달력, 내용 구성 등을 종합적으로 평가해 부문별 수상자를 선정했다.

교원 빨간펜 관계자는 “글로벌 역량을 갖춘 인재 양성을 목표로 매년 대회를 실시하고 있으며, 특히 올해는 주어진 주제를 기반으로 프레젠테이션 발표, 모노드라마 등 다양한 형식으로 자신만의 독창적인 표현 방식으로 발표를 한 참가자들이 많아 매우 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 아이들이 영어 말하기뿐만 아니라 자신이 생각하는 바를 여러 형식으로 표현할 수 있도록 배움과 성장의 기회를 제공하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, ‘도요새’는 유초등 외국어 학습 브랜드로 학습 과목은 영어와 중국어다. 외국어 학습 흥미와 참여를 유발하고 어학 학습의 4대 영역을 고루 함양할 수 있는 체계적인 커리큘럼과 외국어 말하기 자신감을 길러주는 스피킹 특화 콘텐츠로 이뤄졌다.

특히 지난 10월에는 영어원서를 읽고 영어 문해력을 함양할 수 있는 독서 관리 프로그램 ‘도요새잉글리시 리딩브릿지’를 출시했다. ‘도요새잉글리시 리딩브릿지’는 스콜라스틱 영어 원서 196편과 프랜시스파커 리딩 수업 커리큘럼을 반영했으며, 원어민(필리핀) 교사의 주 1회 화상 관리를 받아 학습 가능하다.