[헤럴드경제=유동현 기자] 가상자산거래소 코빗이 최대 24종의 가상자산을 빌릴 수 있는 ‘코인 렌딩 서비스’를 개시했다고 17일 밝혔다.

앞으로 코빗 이용자들은 원화와 비트코인(BTC), 테더(USDT) 등을 비롯한 총 12종의 자산을 담보로 설정하고, 최대 24종의 코인을 빌릴 수 있다. 개인별 대여 한도는 조건에 따라 최대 10억원까지다.

코빗의 코인 렌딩 서비스는 단일 자산만을 담보로 사용하는 타사 서비스와 달리, 이용자가 여러 종류의 코인을 원하는 비율로 설정할 수 있다. 복합 담보 기능을 원화 거래소 중 최초로 제공해 자산 운용의 유연성을 높였다.

강제상환이 발생할 경우에도 담보자산이나 대여자산을 시장가로 매도해 상환하는 방식이 아니라, 각 자산의 원화 기준 가액을 계산해 즉시 차감되는 방식을 적용했다. 이를 통해 거래소 내 시세 변동에 미치는 영향을 최소화했다는 설명이다.

이정우 코빗 최고기술책임자는 “가상자산사업자의 가상자산 대여에 관한 가이드라인을 충실히 준수하는 한편 이용자들의 편의성과 안전성을 모두 잡기 위해 노력했다”면서 “앞으로도 이용자 보호를 최우선으로 두고 사용자 중심의 서비스 혁신을 계속해 나가겠다”고 했다.