제19회 EY 최우수 기업가상 6인 선정 평화그룹, 태경그룹, 달바글로벌 등 부문별 기업가상 수여

[헤럴드경제=심아란 기자] 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영이 14일 서울신라호텔에서 제19회 EY 최우수 기업가상(EY Entrepreneur Of The Year™) 시상식을 열고 정몽원 HL그룹 회장을 비롯한 6인의 기업가에게 상을 수여했다고 밝혔다.

EY 최우수 기업가상은 혁신과 열정으로 세상을 바꾸는 기업가들을 기리는 세계적인 권위의 비즈니스 어워즈로 40년의 역사와 전통을 잇고 있다. 1986년 미국에서 시작해 현재 전 세계 94개 국가 및 지역에서 매년 1000여 명의 기업가들을 발굴한다.

한국에서는 2007년부터 개최돼 올해로 19회를 맞았다. 올해의 글로벌 테마는 ‘미래를 개척하는 혁신가들(The Shapers)’로 변화를 주도하고 새로운 가능성을 창조하며 담대한 미래를 열어가는 혁신가들을 조명했다.

심사는 독립적인 심사위원단(위원장 최종구 전 금융위원장)이 ▷영향력 ▷기업가정신 ▷목표 지향 ▷성장 등 네 가지 기준에 따라 평가했다.

탁월한 리더십으로 산업 내 확고한 위치에 자리매김한 기업가에게 수여되는 최고상인 마스터 부문은 정몽원 HL그룹 회장이 선정됐다. HL그룹은 HL만도, HL클레무브, HL로보틱스, HL디앤아이한라 등 미래 모빌리티와 로봇기술, 건설을 영위하고 있다.

정 회장은 IMF 외환위기 속 그룹 해체 위기를 기회로 바꾼 기업가정신이 돋보이는 기업가로 매각됐던 자동차 부품사 만도를 2008년 재인수해 그룹을 재건했다. 정 회장의 도전정신과 자동차 부품을 넘어 전기차, 자율주행, 로보틱스 등 미래 모빌리티 산업을 내다본 선구적 안목이 이번 수상의 핵심 배경으로 평가됐다.

선대의 창업정신을 이어 기업을 이끌어 온 가족 기업가에게 수여되는 패밀리 비즈니스 부문은 3대에 걸쳐 75년의 역사를 이어온 평화그룹의 김종석 회장과 김주영 사장이 선정됐다.

여성 기업가 부문은 산업 내 성장이 돋보이는 기업을 운영하는 여성 기업가에게 수여되는 상으로 뛰어난 트렌드 감각과 사회적 책임 경영으로 주목받은 김해련 태경그룹 회장에게 돌아갔다.

단기간 내 뛰어난 재무성과와 지속적인 성장성으로 주목받는 기업가에게 수여되는 라이징 스타 부문에는 ‘미스트 세럼’이라는 새로운 뷰티 카테고리를 개척한 반성연 달바글로벌 대표이사가 수상했다. 달바글로벌은 소비자의 불편을 해결하는 혁신 제품을 잇따라 선보였다.

혁신적 비즈니스 모델로 사회 문제 해결과 지속가능한 변화를 이끈 기업가에게 수여되는 소셜 임팩트 부문에는 이수인 에누마 대표가 수상했다. 에누마는 학습이 어려운 아이들도 포기하지 않도록 게임형 학습 앱 ‘토도수학’을 개발했다.

박용근 EY한영 대표이사는 이날 시상식에서 “올해의 수상자들은 변화를 예측하는 데 그치지 않고, 새로운 가능성을 발견하며 산업의 경계를 넘어 시장을 개척해 온 창조적 리더이자 혁신가들”이라며 “끊임없는 도전과 혁신으로 산업의 경계를 넓혀가며, 우리 사회와 미래 세대에 지속적인 영감을 전하고 있다”고 강조했다.