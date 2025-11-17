정보보호·개인정보보호·IT 인프라 운영 등 국제 기준에 부합

[헤럴드경제=정석준 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 치킨프랜차이즈 업계 최초로 정보보호시스템 인증기관인 BSI(영국왕립표준협회) 코리아로부터 국제표준 정보보호 관리체계 ‘ISO/IEC 27001:2022’ 인증을 획득했다고 17일 밝혔다.’

ISO/IEC 27001’은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 가장 권위 있는 국제 정보보호 표준 인증이다. 교촌은 정보자산을 체계적이고 지속적으로 보호하기 위한 관리체계를 갖춘 자격을 인정 받아 인증을 받았다.

이번 인증은 정보보호, 개인정보보호, IT 인프라 운영 등 교촌에프앤비의 정보보호경영체계가 국제 기준에 부합되는 수준임을 인정받았다는데 의미가 있다.

교촌에프앤비 관계자는 “이번 인증은 당사의 정보자산을 안전하게 관리하고, 고객과 시장으로부터 신뢰를 강화하기 위한 중요한 이정표”라며 “앞으로도 회사의 정보 자산, 특히 고객 데이터를 안전하게 보호하는 보안 경영을 통해 신뢰받는 브랜드가 되겠다”고 말했다.