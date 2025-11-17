- 유튜브 10만 구독자 달성 및 주요 소통 어워즈 3개 부문 수상 쾌거

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 공식 유튜브 채널 10만 구독자 달성과 함께 2025년 대한민국 주요 소통 어워즈에서 3관왕을 차지하며 지자체 누리소통망(SNS) 트렌드를 이끌고 있다.

17일 도에 따르면 개설 6년 만에 구독자 10만명을 달성한 공식 유튜브 채널 충남TV는 2022년 구독자 1만 2000명에서 2023년 3만, 2024년 5만에서 2025년 10만을 기록하며 매년 구독자가 2배 이상 성장하는 성과를 거뒀다.

도가 운영 중인 누리소통망의 특징은 새로운 방식을 두려워하지 않는 끊임없는 시도다.

그동안 8개 채널을 통해 인공지능(AI)을 활용한 충남 특산물을 감각적으로 소개하는 릴스 콘텐츠로 약 160만회의 조회수를, ‘케이팝 데몬 헌터스’를 패러디한 충남 여행 영상은 약 80만회 조회수를 올리며 엠지(MZ)세대를 중심으로 높은 공감을 이끌어 냈다.

이와 함께 ‘허영만의 충남 식객’, ‘대한외국인이 선정한 충남 여행지(대충행)’, 충남 소상공인과의 상생협력으로 기획한 ‘CN크루’도 수십만회 이상의 조회수를 기록하는 충남만의 대표 콘텐츠다.

뉴미디어의 환경 변화에 발 맞춰 카카오톡 채널, 스레드, 영문 페이스북 등 신규 채널을 발 빠르게 개설하며 도민과의 소통 접점도 늘리고 있다.

이 결과, 전체 누리소통망(SNS) 규모는 8개 채널 구독자 약 60만 명으로, 지난해 약 47만명 수준에서 13만명 가량 늘었다.

이 같은 성과는 각종 수상으로 이어지고 있다.

지난 10월과 11월에는 제15회 2025 대한민국 SNS대상에서 광역지자체 부문 최우수상, 제18회 대한민국소통어워즈에서 종합대상(협회장상) 공공부문, 대한민국소셜미디어대상에서 광역자치단체부문 대상을 수상했다.

이번 수상으로 도는 2017년부터 2025년까지 연속해서 우수한 평가를 받으며, 대한민국을 대표하는 디지털 소통 선도 지자체로 자리매김했다.

도는 앞으로도 채널 간 연계를 강화하고, 도민 참여형 콘텐츠와 쌍방향 이벤트를 확대해 공식 누리소통망(SNS)의 허브 기능을 키워나갈 계획이다.

‘충남 방문의 해’ 기간인 내년에는 관광·축제, 지역 경제 활성화와 연계한 캠페인을 집중 전개하고 인공지능(AI)를 활용한 정책 전달에도 힘을 쏟을 계획이다.

충남도 대변인실 전진식 사무관은 “도민이 실제로 참여하고, 공유하고 싶은 콘텐츠를 만들기 위해 새로운 형식과 시도를 계속해 온 결과가 유튜브 10만 구독자와 이번 3관왕 수상으로 이어진 것 같다”며 “앞으로도 누리소통망(SNS)을 통해 도정 주요 정책과 충남 방문의 해 소식, 도민 생활에 도움이 되는 정보를 더 빠르고 자세하게 전하겠다”고 말했다.