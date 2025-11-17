[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국기초과학지원연구원(KBSI)은 오송첨단바이오의료산업진흥재단(KBIOHealth)과 ‘바이오의약 분야 연구협력 및 인력양성’을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▷첨단바이오의약품 분야 공동연구 ▷연구개발 역량 강화를 위한 연구 및 교육 관련 협력 ▷연구시설장비 공동활용 ▷과학기술 인재 양성을 위한 현장 실습 및 교육 지원 등 다양한 분야에서 협력체계를 구축할 예정이다.

KBSI는 세계 수준의 분석기술과 최첨단 연구시설장비를 기반으로 최적의 연구 환경을 제공하고, KBIOHealth는 전문 연구진과 우수한 교육 인프라를 기반으로 공동연구와 인재양성을 수행할 계획이다. 이를 통해 국가 바이오의약산업의 기술 경쟁력 강화와 미래 인재 육성을 함께 이끌 예정이다.

특히 KBSI 호남권센터의 자연노화 마우스 기반 노인성 질환 연구와 KBIOHealth 비임상지원센터의 영장류 모델 기반 연구가 연계되어, 노화 극복을 위한 노인성 질환 진단·치료제 개발 등의 분야에서 상호 보완적인 협력 시너지를 발휘할 것으로 기대된다.

이명수 KBIOHealth 이사장은 “이번 협약은 양 기관의 핵심 역량을 결집하여 바이오의약 분야의 연구 경쟁력을 높이는 뜻깊은 계기”라며 “앞으로도 산·학·연 협력 강화를 통해 국가 바이오산업 발전과 글로벌 기술자립에 기여하겠다”고 밝혔다.

양성광 KBSI 원장은 “이번 협력은 KBSI가 보유한 최첨단 연구장비 및 분석기술 등 연구인프라와 KBIOHealth의 글로벌 수준의 첨단 의료산업 지원 인프라가 결합해 바이오의약분야 연구 및 산업 발전에 크게 기여할 것”이라며 “양 기관의 강점을 기반으로 바이오의약산업의 지속적인 성장과 혁신을 함께 견인해 나가겠다”고 전했다.