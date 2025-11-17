- 김태흠지사 11개 기업과 ‘제9차 경제상황 현장 점검회의’ 개최 - 당진 철강 산업 위기 선제 대응 지역 지정 추진…경쟁력 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 17일 당진에 있는 철강기업 케이지(KG)스틸에서 ‘제9차 경제상황 현장 점검회의’를 개최했다.

김태흠 지사와 도 관계 공무원, 11개 기업 관계자 등 19명이 참석한 가운데, 이번 회의는 현안 보고, 기업 의견 수렴 등의 순으로 진행했다.

이날 회의에서 도는 ‘노후 산단 및 철강업 경쟁력 강화 지원 방안’을 보고했다.

도는 중국 저가 공급, 미 50% 관세 부과 등의 어려운 대외 경제 여건에 봉착한 철강산업의 위기를 타개하기 위해 ‘당진 철강 산업 위기 선제 대응 지역 지정’을 올해까지 추진할 예정이다.

선제 지역 지정 시 ▷경영안정자금(중소벤처기업진흥공단 10억원, 소상공인시장진흥공단 7000만 원 한도) ▷대출 만기 연장 및 원금 상환 유예 ▷지방투자촉진보조금 지원 비율 우대 등의 혜택이 있다.

도는 올해 미 관세 대응과 관련한 도내 수출기업 경쟁력 강화를 위해 수출기업 금융 지원(1000억 원)을 추진하고 무역보험 지원을 확대(350개사 3억 5000만원 → 1350개사 13억 5000만원)한 바 있다.

해외사무소(7개) 및 통상자문관(6명)을 활용한 해외시장 개척 지원도 지속 추진 중이다. 아울러 도는 노후 산단*에 대한 지원을 강화해 도내 산단 경쟁력을 강화할 방침이다.

구체적으로는 당진 아산국가산단(부곡지구) 경쟁력 강화 사업으로 내년부터 오는 2028년까지 3대 분야 33개 세부 사업에 6740억 원을 투입해 ▷그린 철강·미래 모빌리티 전환 ▷디지털 전환(DX) 주력산업 지원 ▷산단 근로자 숙소 등 정주 여건 지원을 추진한다.

또 아산국가산단(부곡지구)의 스마트 그린 산단 전환을 추진해 통합관제센터와 스마트물류 및 에너지 플랫폼을 조성한다.

이와 함께 2030년까지 교통·주거·문화 분야 등 산업단지 정주 여건을 개선한다.

근로자 복지시설 확충 사업(1660억원)을 추진해 청년복합문화센터(10개), 근로자 기숙사(400호)를 조성하고 기숙사 및 통근버스 임차료를 지원한다.

내년에는 산단 내 주차장, 폐수처리시설, 우수관로 보수 등 기반 시설 정비 사업에 333억 원을 투입하고, 안정적 공업용수 공급을 위해 오는 2030년까지 31개 산단 공업용수 사업비 3009억 원(195.1㎞)을 지원한다.

특히, 오는 2035년까지 산업단지 태양광 설비 1524㎿ 달성을 위해 내년에는 신규 시책으로 산업단지 내 자가소비용 태양광 설치를 지원(93.2억 원)한다.

이날 회의에 참석한 김태흠 지사는 당진 내 철강기업을 비롯한 산단 기업들의 어려움과 건의 사항 등을 수렴하고 다양한 의견을 나눴다.

김 지사는 “도는 당진 철강업계의 위기 극복을 최우선 과제로 삼고 철강산업과 노후 산단 지원에 총력을 다할 것”이라며 “연말까지 당진시가 산업 위기 선제 대응 지역으로 지정되도록 해 자금 지원 등에 조금이나마 숨통이 트일 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

이어 김 지사는 지난 11일 선언한 충남 인공지능(AI) 대전환을 언급하면서 제조업 경쟁력 강화를 위한 도내 철강 업체들의 인공지능 디지털 전환을 강조하고 “당진 아산국가산단의 그린 철강 전환과 디지털 전환, 주택 공급 등 산업 성장 기반 마련에도 힘을 쏟을 것”이라고 덧붙였다.