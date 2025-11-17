[헤럴드경제=박연수 기자] 햄버거 브랜드 파이브가이즈를 운영하는 에프지코리아가 17일 경기도 여주시 신세계사이먼 여주 프리미엄 아울렛에 국내 9번째 매장을 연다.

‘파이브가이즈 여주’는 브랜드 최초로 수도권 도심을 벗어나 교외형 상권에 선보이는 매장이다. 여주 프리미엄 아울렛 WEST 분수광장 인근에 들어섰다. 약 390㎡(118평) 규모에 112석이다.

오픈을 기념해 다양한 고객 이벤트도 마련했다. 먼저 23일까지 버거·핫도그·샌드위치 중 1개 이상 구매한 고객에게 스크래치 쿠폰을 증정한다. 추첨을 통해 파이브가이즈 기프트 카드와 신세계 상품권, 한정판 블록도 제공한다.

22~23일에는 룰렛 이벤트를 연다. 아울렛 내에서 사용 가능한 커피·놀이기구 쿠폰과 파이브가이즈 굿즈 등 다양한 사은품을 제공할 계획이다.

에프지코리아 관계자는 “글로벌 브랜드가 모인 여주 프리미엄 아울렛 내 첫 매장으로, 교외형 상권의 쇼핑·관광 수요와 맞물려 고객 접점을 넓힐 것으로 기대한다”고 말했다.