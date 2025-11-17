온라인샵에서 가전과 어울리는 리빙제품·인테리어 제안 가전부터 가구, 인테리어까지 원스톱 솔루션 리모델링시 인테리어 시공사까지 연결

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 온라인브랜드샵에 가전과 어울리는 리빙 제품과 인테리어를 함께 제안하는 ‘홈스타일(Home Style)’ 서비스를 새롭게 도입하며 라이프스타일 영역까지 고객경험을 확장한다.

새로 선보인 홈스타일은 LG 가전과 조화를 이루는 프리미엄 리빙 브랜드를 선별해 제안하고, 고객이 보다 쉽고 편리하게 공간을 구성할 수 있도록 돕는 스타일링 서비스다.

가전과 리빙 제품을 각각 찾아야 하는 번거로움을 줄이고, 제품 탐색부터 구매, 상담, 인테리어 시공사 연결까지 한 번에 제공하는 원스톱 솔루션을 구현한다.

온라인브랜드샵 이용 고객들 다수가 가전 구매 과정에서 가구·조명 등 리빙 제품에도 높은 관심을 보인다는 점에 주목해 이번 서비스를 기획했다.

서비스에는 놀(Knoll), 알로소(Alloso), 잭슨 카멜레온(Jackson Chameleon), 뮤지엄오브모던키친(Museum of Modern Kitchen) 등 국내외 약 400개의 가구·조명·주방·생활용품 브랜드와 2만여개 제품이 입점했다. 특히 뽀로(Porro), 롤프 벤츠(Rolf Benz), 케인 컬렉션(Cane Collection) 등 프리미엄 브랜드는 독점으로 선보이며 디자인 철학과 제품 정보를 함께 제공한다.

최신 인테리어 트렌드를 반영해 거실·주방·침실·서재 등 공간별로 가전과 어울리는 색상·재질을 고려한 스타일링 이미지를 제안한다.

예컨대 거실에 휘센 에어컨을 설치할 경우 톤이 맞는 소파·러그·조명 등을 조합한 공간 이미지를 제공해 고객이 이를 참고해 바로 구매할 수 있도록 했다.

전문 홈스타일리스트의 1대1 맞춤 컨설팅도 제공한다. 업계 전문가로 구성된 스타일리스트가 고객의 공간 구조와 라이프스타일에 맞춰 가전 및 리빙 제품을 추천하며, 리모델링이 필요한 경우 인테리어 시공 파트너사 연결까지 지원한다.

LG전자는 향후 홈스타일을 고객 참여형 플랫폼으로 발전시켜 고객 후기·스타일링 노하우 공유 커뮤니티 등을 운영한다는 계획이다.

서비스 출시 기념으로 입점 브랜드 대표 상품을 할인 판매하고, 홈스타일 제품과 가전을 함께 구매하면 가전 3%, 가구·조명 등 리빙 제품은 최대 10% 결합 할인 혜택을 제공한다. 내달 8일까지는 ‘LG 홈위크(Home Week)’ 프로모션도 진행해 주차별 특가, 선착순 쿠폰, 경품 이벤트 등을 마련했다.

장진혁 LG전자 한국온라인그룹장 전무는 “고객이 가전을 고르는 순간부터 공간을 완성하는 순간까지 온라인브랜드샵에서 경험할 수 있다”며 “고객의 라이프스타일을 완성하는 플랫폼으로 영역을 확대해 차별화된 고객경험을 제공할 것”이라고 말했다.