‘천연가스 ETN’ 수익률 이달 24%대 개인투자자 사들인 ‘인버스 ETN’ 줄하락 “7∼8달러까지 상승 가능…단기 조정 경계”

[헤럴드경제=유동현 기자] 겨울이 다가오자 천연가스 가격이 치솟으면서 상승에 베팅하는 상장지수증권(ETN) 수익률이 급등하고 있다. 개인 투자자들은 천연가스 가격 하락에 베팅하는 인버스 상품을 대거 사들인 것으로 나타났다.

17일 한국거래소에 따르면 이달 들어 14일까지 수익률 상위 10개 ETN 중 9개는 천연가스 선물 가격 상승에 베팅하는 상품이다. ‘N2 레버리지 천연가스 선물 ETN’ 가격은 2만7885원으로 지난달 말(2만2425원) 대비 24.4% 급등해 이달 수익률 상위 2위를 기록했다. 이 상품은 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되는 천연가스 선물의 가격이 상승할 때 일간 상승률의 2배만큼 수익을 올린다.

아울러 ‘KB 블룸버그 레버리지 천연가스 선물 ETN’와 ‘신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN’도 같은 기간 각각 24.3%, 24.2% 상승해 수익률 상위 목록에 이름을 올렸다.

지난 13일 기준 뉴욕상업거래소에서 천연가스 12월물 가격은 MMBtu(25만㎉ 열량을 내는 가스의 양)당 4.646달러로 지난달 말(4.124달러) 대비 13% 급등했다. 2022년 12월 28일(4.709달러) 이후 2년 11개월 만에 최고치다.

겨울이 다가오면서 본격적인 난방 수요 증가가 예상되는 데다, 특히 유럽의 가스 재고가 예년 대비 부족한 것으로 알려지면서 상승한 것으로 보인다. 황병진 NH투자증권 연구원은 “계절적인 재고 감소세가 예상되는 난방 시즌에 진입한 가운데 겨울철 한파, 예년 대비 부족한 유럽 가스 재고 등이 천연가스 가격의 강세 요인”이라고 했다.

개인은 최근 천연가스 가격 하락에 베팅하는 상품에 투자했다. 이달 ‘삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D’를 225억원어치 순매수했으며 ‘KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B’과 ‘메리츠 -2X 천연가스 선물 ETN(H)’도 각각 20억원, 9억원어치 담았다.

천연가스 가격 급등으로 정작 이들 인버스 ETN은 수익률 최하위권을 기록 중이다. 이달 들어 ‘하나 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)’은 19.2% 급락했고 ‘메리츠 -2X 천연가스 선물 ETN(H)’와 ‘N2 인버스 2X 천연가스 선물 ETN’도 각각 19.2%, 17.5% 하락했다.

전문가들은 기온이 내려가면서 천연가스 가격 상승세가 지속될 것으로 보고 있다. 최근 인공지능(AI) 수요가 늘어나면서 전력 수요 증가가 예상되는 점도 상승 요인이다.

최진영 대신증권 연구원은 “겨울철 난방 시즌이 시작된 가운데 데이터센터에 의한 전력향 수요 증가가 예상된다”며 “챗GPT의 경우 일반 검색 쿼리보다 10배의 전력을 소비하는 만큼 천연가스 수요는 폭발적인 성장이 가능하다”고 했다. 이어 “물론 강추위를 유발하는 라니냐가 빠르게 후퇴하고 내년 4월부터 평년보다 높은 기온을 형성하게 만드는 엘니뇨가 출현할 수 있지만, 강력한 계절성 리스크를 극복할 전력향 수요를 주목해야 한다”며 “천연가스 가격은 내년 하반기 7∼8달러까지 상승할 수 있다”고 내다봤다.

천연가스 가격 상승세가 과도해 단기 조정을 거칠 수 있다는 전망도 나온다. 홍성기 LS증권 연구원은 “최근 미국 천연가스 가격 상승세는 다소 과도한 것으로 추정한다”며 “데이터센터 관련 전력 수요 증가 등에 중장기적으로 가격이 우상향할 것이라는 전망은 유지하나, 단기적인 되돌림은 유의해야 한다”고 했다.

천연가스 선물 가격은 변동성이 크고, 선물에 투자하는 ETN은 롤오버 비용(선물 상품의 월물 교체 과정에서 드는 비용)도 감당해야 해 투자 시 주의가 요구된다.