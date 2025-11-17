[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군이 오는 19일 오후 2시부터 5시까지 다사읍 대실역 지하 1층 대합실에서 ‘2025 달성군 제3차 취업박람회’를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 박람회는 지역 기업의 인력난 해소와 구직자의 실질적 취업 지원을 목표로 한 행사로, 지난 6월 현풍읍, 9월 화원읍에 이어 올해 세 번째로 열리는 권역별 순회 박람회다.

박람회에는 이수페타시스, 평화오일씰, 아세아텍 등 지역 우수 기업 17곳이 참여한다. 관리·사무·품질관리·개발·설계·생산직 등 다양한 직무에서 총 209명을 현장 면접으로 즉시 채용할 계획이다.

특히 이번 행사는 접근성이 뛰어난 지하철 2호선 대실역 역사 내에서 열려 구직자 참여가 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

현장에는 채용관 외에도 취업 정보 제공, 진로 상담, 고용 지원 제도 안내 등 구직활동을 돕는 지원 프로그램이 운영된다.

또 무료 증명사진 촬영, 퍼스널컬러 진단, 면접 컨설팅, 진로 코칭 등 취업 준비에 도움이 되는 부대행사도 열리며 참가자에게는 기념품도 제공된다.

달성군 관계자는 “이력서만 가져오면 누구나 바로 면접을 볼 수 있도록 하고 주민들이 편하게 취업 정보를 얻을 수 있도록 접근성을 높였다”며 “많은 구직자가 와서 좋은 기회를 잡길 바란다”고 말했다.