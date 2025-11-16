“향후 5년 간 매년 6만 명씩 국내 고용” “R&D 포함 국내 시설투자 더욱 적극적으로” “미래 기술 개발에 모든 노력 다 하겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재용 삼성전자 회장은 16일 이재명 대통령을 만나 한미 관세 협상 타결과 관련해 “관세 협상 타결로 저희 기업들이 크게 안도하고 있다”면서 감사를 표했다.

이 회장은 이날 오후 서울 용산 대통령실 청사에서 개최된 ‘한미 관세협상 후속 민관 합동회의’에 참석해 이같이 말하고 “그동안 대통령님 정말 노고가 많으셨다”고 했다.

이어 그는 “이제 이런 결과를 바탕으로 저희 기업들은 후속 작업에도 차질이 없도록 정부와 적극 협조하겠다”고 밝혔다.

이 회장은 또한 이 대통령이 앞서 대미 투자 확대에 따라 국내 투자가 우려할 것을 걱정하자 “일부에서는 우려가 있겠지만 그런 일이 없도록 저희 삼성은 국내 투자 확대, 또 청년의 좋은 일자리 창출, 그리고 또 아까 말씀하신 중소기업·벤처기업과의 상생도 더더욱 노력을 하겠다”고 약속하기도 했다.

이날 합동회의엔 이 회장을 비롯해 최태원SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 여승주 한화그룹 부회장 등 대기업 총수들을 비롯해 한미 통상 협상 실무자로 나선 김정관 산업통상자원부 장관 등이 참석했다.

이 회장은 이날 대규모 채용 계획을 재확인하기도 했다. 그는 “상황이 어렵더라도, 지금 경제 상황이 녹록지만은 않은데 지난 9월에 약속했던 대로 향후 5년간 매년 6만 명씩 국내에서 고용을 하겠다”면서 “또 R&D도 포함해 국내 시설 투자, 더욱 적극적으로 해나가겠다”고 말했다.

이 대통령이 ‘지방 산업 활성화에 관심을 가져 달라’고 부탁한 것과 관련해 이 회장은 “아까 또 지역균형 발전 말씀하셨는데, 저희가 짓는 인공지능(AI) 데이터 센터는 수도권 이외 지역에 짓는 걸 원칙으로 하고 있다”고 응답하기도 했다.

이 회장은 또한 “벌써 저저번주에 경주에서 대통령님께서 한미 정상회담을 마치신 후 ‘어려운 대외 환경을 맞아 국력을 키워야 되겠다’고 하신 말씀이 어떤 말씀보다도 절실하게 제 머릿속에 남아 있다”면서 “외교력, 국방력, 문화자산인 K-컬처는 물론이고 ‘산업 경쟁력’이 동력을 키우는 데 핵심 요소라고 생각한다”고 강조했다.

이 회장은 그러면서 “삼성은 미래 기술 개발을 위해 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다. 열심히 하겠다”고 했다.