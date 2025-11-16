“몸에 좋다고 즐겨 마셨는데” 플라스틱 쓰레기 한가득…티백의 배신 [지구, 뭐래?]

[헤럴드경제 = 김상수 기자] “몸에 좋다고 마셨는데” 건강에 좋다는 이유로 차를 우려먹는 이들이 늘고 있다. 실제로 차는 암 예방에 기여하고 콜레스테롤을 억제하는 등 건강에 좋은 성분이 많다. 다만, 간과하고 있는 게 하나 있다. 바로 차를 마시는 방식에서 나오는 미세플라스틱. ‘티백’이다. 편리하게 차를 마시고자 티백으로 차를 우려먹는 방식이 일반적이다. 이때 티백에서 상당한 미세 플라스틱이 나온다는 연구 결과가 있다. 예상치 못한 곳까지 파고든 미세플라스틱의 역습이다. 외신에 따르면, 바르셀로나 자치대학교와 이집트 소하그대학교, 독일의 라이프치히 헬름홀츠 환경연구센터 등은 차를 마실 때 사용하는 티백에서 수백만개에 이르는 미세플라스틱이 나올 수 있다는 연구 결과를 발표했다. 연구팀은 폴리아마이드(나일론), 폴리프로필렌, 셀룰로스 고분자로 만들어진 티백을 비교하는 실험을 진행했다. 그 결과, 폴리프로필렌 소재 티백에서 평균 136.7nm 입자가 밀리리터 당 약 12억개가 나왔다.