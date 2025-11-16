[경주국립공원사무소 제공]
[경주국립공원사무소 제공]

[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주 불국사가 붉게 불타 오르고 있다. 이곳은 현재 가을의 정취를 가득 품은 가을 단풍이 ‘만개’해 관광객들의 발길을 사로잡고 있다.


