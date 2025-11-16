[헤럴드DB]
[헤럴드경제=정찬수 기자] 16일 오후 2시 17분께 경기도 용인시 수지구 죽전동 불곡산에서 불이나 산림 당국이 헬기 6대를 투입해 진화 중이다. 당국은 진화차량 12대, 인력 47명을 긴급 투입한 상태다.

산림청 측은 “산불 원인은 조사 중이며 진화가 종료되는 즉시 화재 원인 및 정확한 피해 면적과 재산 피해 등을 조사할 것”이라고 설명했다.


