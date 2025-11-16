[헤럴드경제=정찬수 기자] 편의점과 면세점들, 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스 등 구조조정에 나선 기업들은 잇달아 인력 감축에 나서고 있다. 불황 장기화와 AI(인공지능) 등 첨단 산업의 발달로 내수산업 일자리가 급감하는 분위기다.

16일 업계에 따르면 지난 1년간 경영효율화 전략을 추진한 롯데의 유통·식품 계열 4개사는 최근 희망퇴직을 단행했다.

먼저 롯데칠성음료는 21일까지 근속 10년 이상 임직원을 대상으로, 롯데멤버스는 오는 19일까지 근속 5년 이상의 45세 이상 직원을 대상으로 창사 이래 첫 희망퇴직을 받는다. 코리아세븐은 2년 연속 희망퇴직을 접수했다. 롯데웰푸드는 올해 4월 45세 이상, 근속 10년 이상 임직원을 대상으로 희망퇴직을 받았다.

이는 사업 효율화와 미래 경쟁력 확보를 위한 행보로 풀이된다. 롯데 통합 멤버십 엘포인트를 운영하는 롯데멤버스도 AI 도입 확산이 인력 감축 결정에 영향을 미쳤다. AI 확산에 따른 산업구조 변화로 인력을 줄이는 테크·데이터 기업들과 같은 행보다.

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일도 예년과 달리 올해 하반기 공채를 진행하지 않았다. 세븐일레븐은 체질 개선 작업을 통해 점포 수를 지난해 978개 줄이고, 희망퇴직을 작년 10월과 올해 10월 두 차례 시행했다.

홈플러스는 지난 1월 대형마트·익스프레스 부문 공채 이후 회생절차가 개시되면서 공채를 중단하고 수시채용만 하고 있다. 희망퇴직도 작년 12월 부산·울산·경남지역에서 실시했다.

LG생활건강은 지난달 백화점과 면세점의 영업직인 판매판촉직을 대상으로 희망퇴직을 시행했다. 백화점과 면세점 등 오프라인 매장을 찾던 수요가 이커머스로 옮겨간 영향을 반영한 것이다. CJ CGV도 상반기 80여명에 이어 하반기에도 희망퇴직 신청을 받았다. 영화산업은 온라인 동영상 서비스(OTT)가 급성장하면서 장기 침체에 빠졌다.

면세점 업계도 예외는 아니다. 희망퇴직과 시내 면세점 사업권 반납으로 인력을 감축하고 나섰다. 롯데면세점과 신세계면세점·HDC신라는 작년에, 현대면세점과 신라면세점은 지난 4월 각각 희망퇴직을 단행했다.

유통·식품기업도 ‘인력 효율화’에 초점을 맞췄다. 롯데는 지난 2021년부터 공채 제도를 폐지하고, 필요 인력을 수시 채용하는 방식으로 돌아섰다. 롯데웰푸드·롯데GRS·롯데백화점·롯데호텔·롯데면세점 역시 이런 방식으로 신입사원을 채용했다. 오는 12월에는 롯데홈쇼핑·롯데마트·롯데월드가 신입을 뽑는다.

한편 쿠팡, 이랜드, 아모레퍼시픽, 삼양라운드스퀘어, 에이피알, 쏘카, 놀유니버스, 우아한형제들 등은 수시·상시 채용을 진행 중이다. 신세계그룹은 이마트와 신세계백화점 등 10개 계열사 신입사원을 세 자릿수로 채용하는 공채를 지난 9월부터 진행하고 있다.

CJ그룹과 현대백화점그룹, GS리테일, 한화갤러리아도 지난달부터 하반기 공채를 진행 중이다. 올해 채용 규모는 예년과 비슷한 수준이다. 식품기업 중에서는 농심, 오뚜기, 빙그레가, 뷰티·패션 기업 중에서는 코스맥스그룹, 한국콜마, 삼성물산이 하반기 공채 절차를 밟고 있다.