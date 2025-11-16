[헤럴드경제=정찬수 기자] 16일 오전 8시께 인천시 옹진군 영흥화력발전소에서 화재가 발생해 진화 중이다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다. 소방 당국은 30여대의 장비를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.
입력 2025-11-16 09:13:55
추석 연휴 이후 한 달 동안 코스피 시장에서 종목별 등락폭이 극명하게 갈렸다. 일부 종목은 두 배 가까이 오르며 강한 상승 흐름을 보인 반면, 같은 기간 20~40%대 하락을 기록한 종목도 적지 않았다.
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 흥행 배우, 디즈니에 다 모였다?” 디즈니플러스(이하 디즈니)가 2026년 ‘라인업’을 발표한 가운데, 넷플릭스 대표 흥행 배우들이 대거 디즈니 작품을 선택해 눈길을 끌고 있다. 최근 넷플릭스는 최대 8억원에 달했던 배우들의 회당 출연료를 3억으로 줄여 배우 ‘몸값’을 낮췄다. 넷플릭스에 집중됐던 ‘배우 쏠림’이 디즈니 등 타 OTT로 분산되는 신호탄이 됐다는 분석이다. OTT업계에 따르면, 디즈니가 최근 공개한 2026년 라인업 출연진 중에 넷플릭스 흥행작을 탄생시킨 유명 배우들이 대거 포함됐다. 디즈니가 내년 공개하는 ‘재혼황후’에 출연하는 주지훈이 대표적이다. 주지훈은 앞서 넷플릭스 오리지널 ‘중증외상센터’ 주인공으로 출연했다. ‘중증외상센터’는 글로벌 흥행에 성공하면서 올해 넷플릭스 흥행 대표작 중 하나로 손꼽힌다. 같은 작품에 출연하는 신민아도 올해 4월 공개된 넷플릭스 ‘악연’에 출연한 바 있다. 두 배우 모두 넷플릭스에서 플랫폼을 옮
[헤럴드경제 = 김상수 기자] “몸에 좋다고 마셨는데” 건강에 좋다는 이유로 차를 우려먹는 이들이 늘고 있다. 실제로 차는 암 예방에 기여하고 콜레스테롤을 억제하는 등 건강에 좋은 성분이 많다. 다만, 간과하고 있는 게 하나 있다. 바로 차를 마시는 방식에서 나오는 미세플라스틱. ‘티백’이다. 편리하게 차를 마시고자 티백으로 차를 우려먹는 방식이 일반적이다. 이때 티백에서 상당한 미세 플라스틱이 나온다는 연구 결과가 있다. 예상치 못한 곳까지 파고든 미세플라스틱의 역습이다. 외신에 따르면, 바르셀로나 자치대학교와 이집트 소하그대학교, 독일의 라이프치히 헬름홀츠 환경연구센터 등은 차를 마실 때 사용하는 티백에서 수백만개에 이르는 미세플라스틱이 나올 수 있다는 연구 결과를 발표했다. 연구팀은 폴리아마이드(나일론), 폴리프로필렌, 셀룰로스 고분자로 만들어진 티백을 비교하는 실험을 진행했다. 그 결과, 폴리프로필렌 소재 티백에서 평균 136.7nm 입자가 밀리리터 당 약 12억개가 나왔다.
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고