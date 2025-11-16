[헤럴드경제=정찬수 기자] 16일 오전 8시께 인천시 옹진군 영흥화력발전소에서 화재가 발생해 진화 중이다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다. 소방 당국은 30여대의 장비를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.


andy@heraldcorp.com