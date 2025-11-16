1∼10월 판매 27.3% 감소한 6만4대…중고경차는 판매 1·2위

[헤럴드경제=정찬수 기자] 올해 경차 신차 판매량이 2년 연속 10만대를 넘지 못하고 가장 적은 판매량을 기록할 전망이다.

16일 현대차·기아·한국GM·르노코리아·KG모빌리티의 판매실적을 종합해보니 올해 1월부터 10월까지 5개사의 경차 판매량은 6만4대로 집계됐다. 지난해 같은 기간(8만2485대)보다 27.3% 감소한 규모다.

이런 추세가 이어질 경우 올해 연간 판매량은 역대 최소인 7만대 정도에 머무를 것으로 추산된다. 국내에서 판매 중인 경차는 현대차 ‘캐스퍼’와 기아 ‘레이’, ‘레이EV’, ‘모닝’이 유일하다.

경차 판매량은 캐스퍼 출시와 레이의 선전에 힘입어 지난 2022년 13만3023대, 2023년 12만3679대로 견조한 흐름을 보였다. 하지만 쉐보레 ‘스파크’ 판매가 중단되면서 1년 새 판매량은 9만8743대로 10만대 아래로 떨어졌다.

국내에서는 2021년 캐스퍼, 2023년 레이EV 이후 등장한 경차 신차가 없다. 특히 출시 이후 매년 3만대 이상 팔리며 경차 시장을 견인했던 캐스퍼가 올해 1∼10월 6725대팔리며 판매가 급감한 것도 영향을 미쳤다. 캐스퍼 일렉트릭은 국내에서 소형차로 분류된다.

반면 경기 침체로 중고 경차는 큰 인기를 끌고 있다. 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 3분기 중고차 실거래 대수에서 모닝 1위, 스파크 2위, 레이 4위 등 경차 3종이 5위 안에 포함됐다.

자동차 업계 관계자는 “경차 슈요가 소형 SUV와 중고차로 넘어가고 있다”며 “당분간 신차 출시가 없는 만큼 경차 시장의 부진은 계속될 것이라”고 말했다.