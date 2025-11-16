3분기 누적 10조9275억원…전년동기 대비 25.5%↑

[헤럴드경제=정찬수 기자] 삼성전자의 올해 누적 모바일 AP(애플리케이션 프로세서) 구매 비용이 11조원에 달하는 것으로 나타났다. 스마트폰 사업부의 수익성 개선을 위해 자체 AP인 ‘엑시노스’의 확대가 절실하다는 분석이 나온다.

지난 14일 삼성전자 3분기 분기보고서에 따르면 올해 3분기 누적 삼성전자의 모바일 AP 매입액은 10조9275억원이었다. 상반기 누적 매입액인 7조7899억원에서 3조1376억원 증가한 규모다. 전년 동기 기록한 8조7051억원과 비교하면 25.5% 급증했다.

지난 7월 출시된 폴더블폰 ‘갤럭시Z폴드 7’에 퀄컴의 모바일 AP인 스냅드래곤이 탑재되면서 매입액이 늘어난 것으로 보인다. 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 모바일 AP는 스마트폰 원가의 30% 이상을 차지하는 부품이다.

글로벌 AI(인공지능) 인프라 투자 확대로 HBM(고대역폭메모리) 등 고성능 메모리에 생산능력이 집중되면서 범용에 속하는 PC 및 스마트폰용 반도체 가격도 치솟고 있다. 시장조사업체 트렌드포스는 올해 4분기 일반 D램 가격 상승 전망치를 기존 8∼13%에서 18∼23%로 상향 조정했다.

메모리 가격 상승은 삼성전자 반도체 사업을 맡고 있는 디바이스솔루션(DS)부문에는 호재다. 하지만 이를 원재료로 쓰는 DX부문에는 수익성 악화로 이어진다. 삼성전자는 스마트폰 수익성 개선을 위해 자체 모바일 AP ‘엑시노스’로 돌파구를 마련하고 있다.

삼성전자는 내년 초 출시하는 갤럭시S26 시리즈에 최신 칩인 ‘엑시노스 2600’을 탑재해 매입 비용 줄일 계획이다. 엑시노스 2600은 삼성전자 시스템LSI사업부가 설계하고 파운드리사업부가 생산한다. 퀄컴의 스냅드래곤 대비 가격이 낮아 원가 절감에 유리하다.

업계 한 관계자는 “AI 산업 확대로 모바일 AP를 포함한 반도체 품귀 현상은 심화할 것”이라며 “원가 절감과 수익성 개선을 위해 모바일 AP 경쟁력을 확보해야 한다”고 말했다.