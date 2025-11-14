메리츠화재·메리츠증권 실적 호조세 CSM·자본건전성·순익 견조한 흐름

[헤럴드경제=서지연 기자] 메리츠금융지주가 올해 3분기 누적 기준 당기순이익 2조원을 넘어섰다. 분기마다 6000억원 이상 순익을 이어가며 국내 금융지주 가운데 가장 빠른 속도로 ‘2조 클럽’에 올라섰다는 평가다. 메리츠화재와 메리츠증권 등 주요 계열사의 고른 실적 개선이 더해지며 그룹 수익 기반이 한층 강화된 모습이다.

메리츠금융지주는 14일 공시를 통해 올해 3분기 연결 기준 누적 순익이 2조268억원으로 집계됐다고 밝혔다. 작년 같은 기간보다 2.2% 증가하며 역대 최대 실적을 갈아치웠다. 3분기 단일 분기 순익은 6684억원으로 전년 대비 1.9% 늘었다. 회사는 “매 분기 6000억원대 이상의 순익을 꾸준히 달성하며 3분기 만에 2조원 규모에 진입했다”고 설명했다.

다만 매출액과 영업이익은 전년 대비 감소했다. 올해 3분기 누적 매출액은 24조9522억원으로 28.1% 줄었고, 누적 영업이익은 2조5338억원으로 5.4% 감소했다. 의료기관 파업 종료로 보험수익이 줄어든 영향과 금융시장 변동성 확대 등이 반영된 것으로 분석된다.

주력 계열사인 메리츠화재의 올해 3분기 별도 기준 누적 순익은 1조4511억원으로 전년 대비 2.8% 감소했다. 의료파업 종료의 기저효과로 보험수익은 1조242억원으로 8.0%가량 줄었지만, 투자수익이 크게 늘며 전체 실적 하락폭을 완화했다. 메리츠화재의 누적 투자수익은 9297억원으로 55.0% 증가했다. 누적 매출액은 9조2500억원으로 8.1% 증가했고 영업이익은 1조9540억원으로 2.5% 감소했다.

3분기 말 기준 잠정 지급여력비율(K-ICS)은 242.7%를 기록해 업계 최고 수준의 자본 건전성을 유지했다. 전 분기 대비 2.9%포인트 높아진 수치다.

메리츠금융지주는 메리츠화재의 장기인보험 중심 매출 확대와 운용자산 다변화가 안정적인 수익 기반을 뒷받침하고 있다고 평가했다.

메리츠증권도 고른 실적 개선으로 그룹 순익 확대에 기여했다. 3분기 누적 영업이익은 7016억원으로 전년보다 5.8% 감소했지만, 순익은 6435억원으로 18.0% 늘었다. 올해 상반기 자산운용(Trading) 부문에서 강한 실적을 냈고, 3분기에는 기업금융(IB), 위탁매매, 자산관리 부문의 실적이 회복세를 보이며 순익이 개선됐다.

메리츠증권 관계자는 “자본시장 불확실성 속에서도 여러 사업부가 균형 있게 성장하며 이익 기반이 탄탄해졌다”고 말했다.

메리츠금융지주는 2026년부터 향후 3년간 연결 기준 순익의 50%를 주주에게 환원하는 중기 배당 정책도 유지하기로 했다. 그룹 전반의 이익 체력이 확인된 만큼 주주환원 강도를 유지하면서 안정적인 성장 전략을 이어가겠다는 구상이다.

업계에서는 메리츠금융지주의 2조원 돌파가 단순한 실적 규모 확대를 넘어 장기보험 중심의 안정적 수익구조와 투자·IB 등 비이자 기반 수익원 강화가 동시에 뒷받침된 결과라고 분석한다.

보험업계 관계자는 “메리츠금융은 양질의 장기인보험 판매력, 건전한 K-ICS 수준, 자산운용 성과가 조화를 이루며 안정적 체력을 입증했다”며 “변동성이 큰 금융 환경에서도 꾸준히 순익을 창출하며 업황 대비 높은 성장성을 보이고 있다”고 말했다.