올리버 솔베르그, 올해 WRC2 타이틀 획득 “2026 WRC 라인업에 검증된 젊은 드라이버 합류”

[헤럴드경제=서재근 기자] 토요타 가주 레이싱 월드 랠리팀(TGR-WRT)의 2026년 시즌 드라이버 라인업에 올리버 솔베르그가 새롭게 이름을 올렸다.

TGR-WRT는 올리버 솔베르그가 랠리1 드라이버로 승격, 엘핀 에반스와 세바스티앙 오지에, 카츠타 타카모토, 사미 피야리와 함께 새 시즌을 맞이한다고 14일 밝혔다.

지난 2025 시즌 TGR-WRT는 기록적인 성과를 거두며 5년 연속 제조사 챔피언십을 차지했다. 세 팀이 여전히 드라이버 및 코드라이버 타이틀 경쟁을 이어가고 있는 가운데 TGR-WRT는 내년에도 모든 전선에서 높은 목표를 설정하고 대부분의 대회에 GR 야리스 랠리1 차량 5대를 투입할 계획이다.

24세의 올리버 솔베르그와 코드라이버 엘리엇 에드먼드슨은 올해 GR 야리스 랠리2 차량으로 WRC2 타이틀을 차지했다. 이어 7월 에스토니아 랠리에서 TGR-WRT 팀 데뷔전에서 놀라운 종합 우승을 기록하며 랠리1 머신으로 승격할 기회를 얻었다.

솔베르그의 승격은 2024 WRC2 챔피언 사미 피야리의 승격에 이어 이뤄진 것이다. 피야리는 2026년을 앞두고 최고 수준에서 1년간 경험을 쌓으며, 코드라이버 마르코 살미넨과 함께 일본 랠리에서 첫 포디움 입상을 포함해 유망한 성적을 거뒀다.

한편, TGR-WRT는 경험과 검증된 실력을 갖춘 우승자들이 챔피언십 타이틀 경쟁을 이끌어 줄 것으로 기대하고 있다.

지금까지 가장 강력하고 안정적인 시즌을 보낸 엘핀 에반스는 팀과 함께 일곱 번째 연속 풀 시즌에 돌입한다. 현재 그는 코드라이버 스콧 마틴과 남은 랠리 한 경기만을 앞두고 타이틀 경쟁에서 선두를 달리고 있다.

아울러 2025년 다수의 우승으로 통산 승수를 늘린 세바스티앙 오지에는 9번째 드라이버 챔피언 타이틀을 노린다. 그는 1월 시즌 개막전 랠리 몽테카를로에서 코드라이버 뱅상 랑데와 시즌 절반 이상을 포함하는 부분 출전 프로그램을 다시 시작할 예정이다.