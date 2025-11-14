김두겸 시장, 국회 예결위원장 면담 울산시 국회 증액사업 필요성 설명

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 2026년도 국가예산 확보를 위한 총력 대응에 나섰다.

김두겸 울산시장은 안효대 경제부시장, 김노경 기획조정실장과 함께 14일 오전부터 국회를 방문해 국회예산결산특별위원회 한병도 위원장과 박형수 간사, 김대식 위원을 차례로 면담하고 예결위 심사에서 울산시 주요 사업 18건 601억원이 반드시 증액 반영될 수 있도록 적극적인 지원을 건의했다.

또 국민의힘 장동혁 대표를 만나 내년도 울산 국가예산 사업에 대한 국회 증액의 필요성 및 당위성을 설명했다.

울산시의 주요 국회 증액사업과 규모는 ▷반구천 세계암각화센터 건립(12억원) ▷카누슬라럼경기장 건립(8억원) ▷인공지능(AI) 선박 특화 기반 및 애플리케이션 개발 및 실증(50억원) ▷수소엔진 및 기자재 육상실증 기반 구축(22억원) ▷미래수요 대응 이차전지 전주기 실증지원 기반 구축(52억원) ▷전기자동차용 CTP(Cell to Pack)/CTB(Cell to Body: 고밀도 배터리 시스템) 기술지원을 위한 핵심부품 안전성 평가 기반 구축(20억원) ▷울산과학기술원 연구운영비 지원(180억원) ▷심층기술(딥 테크) 특화 창업중심대학(20억원) ▷청정수소 전주기 기반 수소산업 혁신생태계 구축(1억원) ▷울산 공업용수도 온산계통 확장(15억원) 등이다.

김두겸 울산시장은 “이번 주 상임위별 예산 심사가 마무리되면 다음 주부터 예결위 심사가 본격적으로 진행되는 만큼, 국회 대응을 더욱 강화해 2026년도 국가예산 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 2026년도 예산안은 이번 주에 예결위 부별 심사를 마치고 이달 말까지 감액 및 증액 심사를 거쳐 내달 2일 최종 확정될 예정이다.