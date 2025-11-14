수험생 비상수송차량 지원과 시험장 주변 교통상황 총괄 등 비상상황 대비 교통대책 상황실 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 2026학년도 대학수학능력시험을 맞아 관내 시험장 주변 교통관리와 수험생 지원에 나섰다.

이른 아침부터 계성고등학교 시험장을 찾은 이승로 성북구청장은 관계 공무원들과 함께 학교 주변 교통 상황을 점검하며 시험장으로 들어서는 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.

올해 수능은 13일 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지 성북구 내 11개 시험장에서 총 4352명의 수험생이 시험을 치뤘다.

성북구는 11월 13일 오전 6시부터 18시까지 교통대책상황실을 운영, 비상수송 차량 22대를 시험장 인근 지하철역, 주요 교차로 등에 배치해 수험생의 긴급 이동을 지원했다.

또, 대중교통을 이용하는 수험생의 편의를 위해 13일 오전 6시부터 8시 10분까지 마을버스를 집중 배차하고 수능 시험장을 경유하는 버스에는 수능 시험장 경유 안내문을 부착하여 수험생의 안전한 수험장 입실을 지원했다.

시험장 주변 교통 혼잡을 줄이기 위해 등교 시간대 근무 인력을 배치해 교통지도를 실시하고, 반경 200m 이내 불법 주정차 차량에 대한 단속을 강화했다.

이승로 성북구청장은 “그동안 노력해온 수험생들이 최고의 컨디션으로 실력을 발휘할 수 있도록 교통대책 추진에 만전을 기했다”며 “모든 수험생들이 원하는 결과를 얻기를 진심으로 응원하며 지금까지 수험생들을 이끌어주신 학부모님과 교사분들께도 깊이 감사드린다”고 전했다.