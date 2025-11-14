[헤럴드경제=김태열 선임기자] 산업통상부와 한국산업기술진흥원(KIAT)은 11월 13일(목) 서울 JW메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 ‘2025 산학 프로젝트 챌린지’ 시상식을 개최했다.

‘산학 프로젝트 챌린지’는 산업 현장의 문제를 청년 석·박사 연구자와 기업이 함께 고민하고 해결책을 찾아가는 산학 프로젝트 프로그램으로, 산업통상부의‘산업혁신인재성장지원’사업의 일환으로 운영되고 있다.

올해 챌린지는 ‘질문은 산업에, 해답은 나에게’라는 슬로건 아래 전국 530개 팀, 1,282명의 청년 연구자와 산업계 전문가가 참여하며 역대 최대 규모로 진행됐다. 또한 이번 시상식에서는 산업통상부 장관상 12개 팀, 한국산업기술진흥원 원장상 12개 팀으로 총 24개의 팀이 수상의 영예를 안았다.

산업통상자원부 장관상은 AI 기반 센서· 신호 분석, 반도체 공정 효율화, 차세대 자율주행 로봇 기술, 고성능 배터리 소재 등 국가 전략기술 분야에서 성과가 다수 포함되었으며 한국산업기술진흥원 원장상은 AI를 활용한 공정 자동화, 친환경 복합소재 및 섬유 기술, 스마트 제조와 에너지 효율 향상 등 AX(산업 전환)에 기여한 연구가 중심을 이뤘다.

한국산업기술진흥원 최재혁 단장은 산학 프로젝트의 취지에 대해 “산학 프로젝트는 석·박사 학생과 기업이 함께 기업의 R&D 과제를 수행하는 공동 연구 프로그램”이라며 “학생들은 실제 산업 현장의 R&D 경험을 쌓고, 기업은 새로운 아이디어와 우수 인재를 발굴 할 수 있는 좋은 기회”라고 덧붙였다.

시상식은 단순한 결과 발표를 넘어 청년들이 함께 소통하고 협력의 가치를 공유하는 자리로 꾸며졌다. 특히 김태호 PD의 특강 <무한도전으로 본 협업과 시대 읽기>, 본선 우수사례 발표, 이정모 관장의 토크콘서트 등이 이어지며, 산업계와 청년 연구자들이 협력의 의미를 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.