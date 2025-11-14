제5차 ‘지역·필수·공공의료 강화 협의체’ 확대 개최 9개 지역 국립대병원장 참석…국립대병원 종합적 육성방안 의견청취

[헤럴드경제=이태형 기자]정은경 보건복지부 장관은 14일 “교육·연구자로서의 역할도 더욱 강화될 수 있게 세심한 지원방안을 마련하겠다”라고 말했다.

정 장관은 이날 오후 강원특별자치도 춘천시 강원대학병원에서 ‘지역·필수·공공의료 강화 협의체’ 제5차 회의를 확대 개최하고 “보건복지부가 지역·필수·공공의료 강화를 위해 국립대병원에 대한 종합적인 지원을 보장하겠다”라며 이같이 밝혔다.

이날 회의에서는 최은옥 교육부 차관과 9개 지역 국립대병원장이 참석해 국립대병원의 임상·교육·연구에 대한 종합적 육성방안을 논의했다.

그간 복지부-교육부-국립대병원은 각종 협의체·간담회 등을 통해 지역·필수·공공의료 위기 속 국립대병원 역할 및 역량 강화에 필요한 지원 필요사항에 대해 폭넓게 의견수렴을 해왔다.

또 복지부와 교육부는 9개 지역 국립대병원을 직접 방문해 현장 교수진과의 간담회를 추진해 왔다.

국립대병원 소관부처 보건복지부 이관과 함께 정부가 마련 중인 종합 육성방안에는 국립대병원의 역량·역할 강화를 위한 인력·기반 시설(인프라) 지원방안, 현장에서 우려하는 교육·연구기능 위축이 발생하지 않도록 충분한 인력확보와 국립대병원 특화 연구 개발(R&D) 지원 확대, 수련병원으로서 지원강화 등 교육·연구에 대한 재정적·제도적 지원방안도 포함된다.

이날 회의에서는 국립대병원 종합적 육성방안에 대한 현장의견을 청취하고, 향후 추진방안을 논의했다.

복지부와 교육부는 국립대병원과의 지속적인 의견수렴과 관계 부처 협의 등을 통해 최종적인 국립대병원 종합적 육성방안을 마련할 계획이다.