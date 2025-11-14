[헤럴드경제=임세준 기자] 완연한 늦가을 날씨가 연일 이어지며 전국적으로 단풍이 절정에 달하고 있다. 14일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관 내 울긋불긋 물든 단풍이 연못에 반영되어 보이고 있다.


jun@heraldcorp.com