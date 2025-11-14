싱가포르 핀테크 페스티벌 초청받아

토스뱅크는 이은미(사진) 대표가 세계 최대 규모의 핀테크 행사인 ‘싱가포르 핀테크 페스티벌’에 국내 은행 CEO로는 유일하게 공식 패널로 초청받아 참석했다고 14일 밝혔다.

지난 12~14일 열린 싱가포르 핀테크 페스티벌은 싱가포르 통화청(MAS)과 글로벌 금융기술 네트워크(GFTN)가 주관하는 세계 최대 규모의 글로벌 컨퍼런스다. 올해 주제는 ‘금융의 다음 10년을 위한 기술 청사진’으로 향후 10년간 금융산업의 혁신 방향을 제시하고 논의하는 자리가 됐다.

이 대표는 토스뱅크가 아시아에서 가장 주목받는 혁신 금융기관으로 자리매김한 성과를 바탕으로 초청됐다. 이 대표는 13일 싱가포르에서 열린 SFF의 메인스테이지인 퓨처 매터스 스테이지 세션 ‘모두를 위한 금융건강’의 패널로 참석해 ‘토스뱅크의 고객 금융건강 강화 전략과 성과’를 발표했다. 금융건강(Financial Health)은 고객이 일상적 지출을 관리하고, 재정 충격을 흡수·회복하며, 미래 목표를 향해 나아가면서 자신의 재정 상태를 통제하고 안심할 수 있는 상태를 의미한다. 이 대표는 “진정한 포용은 고객이 스스로 금융적으로 건강해질 수 있도록 돕는 것”이라고 강조했다. 정호원 기자