1위표 30장 독식하며 3연패’ MVP·WS 2연패, MLB 두번째 4차례 모두 ‘만장일치’ 수상

오타니 쇼헤이(LA다저스)가 만장일치로 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그(NL) 최우수선수(MVP)에 뽑혔다. 3년 연속이자 통산 4회 수상이다.

14일(한국시간) MLB 사무국이 공개한 미국야구기자협회(BBWAA) MVP 투표 결과에 따르면 오타니는 1위표 30장을 독식해 총점 420점으로 MVP에 올랐다. 카일 슈워버(필라델피아 필리스)가 2위표 23장, 3위표 5장, 4위표와 5위표 1장씩(총점 260점)을 얻어 2위를 했다. MLB닷컴은 “역대 MLB MVP 투표에서 1위표를 독식한 사례는 총 24번인데, 2번 이상 만장일치로 MVP에 오른 건, 오타니 단 한 명뿐”이라고 전했다. ESPN도 “북미 프로스포츠를 통틀어 2회 이상 만장일치로 MVP를 수상한 것은 오타니가 유일하다”고 소개했다.

오타니는 3년 연속이자, 5년간 통산 4번째 정규시즌 MVP를 차지했다. 4번 모두 만장일치 수상이다.

오타니는 LA 에인절스 소속이던 2021년과 2023년에 투타를 겸업해 아메리칸리그(AL) MVP에 선정됐고, 다저스 유니폼으로 갈아입은 지난해엔 지명타자로만 뛰고도 NL MVP에 뽑혔다. 오타니는 7번 MVP를 차지한 배리 본즈에 이어 역대 두 번째로 MLB MVP에 자주 뽑힌 선수가 됐다. 3시즌 연속 MVP도 본즈(2001∼2004년)에 이어 오타니가 두 번째다. 다저스가 2년 연속 월드시리즈 우승을 차지하면서 오타니는 조 모건(1975~1976년·당시 신시내티)에 이어 역대 두 번째로 2년 연속 MVP와 월드시리즈 우승 반지를 모두 품은 선수로 이름을 올렸다.

팔꿈치와 어깨 재활을 마치고 올해 투타 겸업을 재개했다. 타자로 타율 0.282, 55홈런, 20도루, 102타점, 146득점, OPS(출루율+장타율) 1.014를 기록했고, 투수로는 14경기에 등판해 1승 1패, 평균자책점 2.87을 올렸다. 조범자 기자