16일 오후 6시 후보 공개모집 접수 마감 통신 ‘통’ 10여명 지원…뜨거워지는 후보전 ICT 전문성·내부 결속 리더십, 필수 자질로 부각 구현모 전 KT 대표 “내부 인재 선임돼야”…공모 불참 선언

[헤럴드경제=박세정 기자] KT 차기 최고경영자(CEO) 선임을 위한 후보자 공개 모집 마감이 임박하면서 ‘후보전’이 뜨거워지고 있다.

정보통신기술(ICT) 업계 ‘통’ 10여 명이 출사표를 던져, 후보군이 좁혀질수록 치열한 경쟁이 예상된다. 일찌감치 유력 후보들의 하마평이 무성한 가운데, 연내 확정되는 최종 후보 1인이 누가 될지 관심이 집중되고 있다.

14일 통신업계에 따르면 KT 차기 CEO 후보자 공개모집이 오는 16일 오후 6시 마감된다. 이미 접수를 완료한 후보를 비롯해 주말새 막바지 신청이 집중될 것으로 보인다.

앞서 지난 4일 이사회에서 김영섭 KT 대표가 연임하지 않겠다는 뜻을 밝히면서, KT의 차기 CEO 선임 절차도 본격적으로 진행됐다.

KT 이사후보추천위원회는 ▷외부 전문기관 추천 ▷공개 모집 ▷주주 추천(전체 주식의 0.5% 이상 6개월 이상 보유 주주) ▷관련 규정에 따른 사내 후보로 대표이사 후보군을 구성한다. 연내 최종 후보 1인이 결정되고, 내년 3월 이사회에서 정식 선임된다.

유력한 후보로는 윤경림 전 KT 사장, 박윤영 전 KT 사장, 김재홍 서울미디어대학원 대학교 석좌교수 등이 거론된다.

윤경림 전 KT 사장은 KT 미디어본부장, 글로벌사업부문장, 그룹 트랜스포메이션부문장 등을 두루 역임했다. 김 대표가 취임하기 전 KT CEO 최종 후보로까지 선정됐다가 20여 일 만에 사퇴했다.

박윤영 전 KT 사장 역시 30년 넘게 KT에 몸 담은 ‘KT맨’이다. 1992년 네트워크기술연구직으로 한국통신(옛 KT)에 입사해 기업부문장 등을 역임했다.

매번 CEO 선임 때마다 후보 물망에 오를 만큼 ‘전문성’은 가장 큰 강점으로 꼽힌다. 김 대표 선임 당시 최종 후보 3인까지 올랐고, 구 전 대표 선임 때에도 유력한 후보군에 이름을 올린 바 있다.

김재홍 교수도 후보로 거론된다. 김 교수는 전 방송통신위원회 상임위원·17대 국회의원을 역임했다. 의원 시절 문화체육방송통신위원회 간사를 맡는 등 통신, 미디어 분야에서 다양한 활동을 이어왔다.

당초 차기 CEO 공모에 강한 의지를 가진 것으로 알려졌던 구현모 전 KT 대표는 “회사가 복잡하고 어려운 상황에 빠졌다고 해서 전임자가 다시 나서는 것이 바람직하지 않다고 판단했다”며 사실상 지원하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

그는 이날 입장문에서 “KT가 대표이사 공모 시기마다 유독 지원자가 몰리는 이유 중 하나가 “내부에 역량 있는 후보가 없다”는 오해 때문일 것”이라며 “그러나 실제로 KT 내부에는 현재도 충분히 역량 있는 후보들이 많이 있고, 충분히 문제를 해결하고 회사를 이끌 수 있다고 본다”고 언급했다.

그러면서 “내부 인재가 선택될 때 KT의 지배구조는 비로소 단단해진다”고 덧붙이고 내부 출신 후보를 지지하겠다는 의사를 밝혔다.

후보들의 평가는 통신 분야 ‘전문성’과 KT를 빠르게 정상화 시킬 수 있는 ‘리더십’이 핵심이 될 것으로 보인다.

심화된 내부 동요와 해킹 사태로 KT는 난파선의 위기에 직면했다는 평가까지 나오는 실정이다. 난제를 빠르게 수습하고 경영을 정상화 시키는데 KT 내부를 잘 알고 이해하는 인물이 선임될 필요성이 크다는 목소리에 힘이 실린다.

‘ICT 전문성’ 역시 최우선적으로 고려돼야 할 요건으로 꼽힌다. 치열해진 인공지능(AI) 경쟁의 ‘골든타임’에 대응하고 급변하는 통신 시장을 재편할 전문성이 필수적이라는 분석이다.