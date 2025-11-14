제11차 정비사업 통합심의위원회 결과 불광천변 열린 공간과 지역커뮤니티 조성

[헤럴드경제=박로명 기자] 서울 서대문구 상암디지털미디어시티(DMC)역 인근 북가좌6구역이 재건축을 통해 16개 동, 최고 34층, 1953가구 대단지로 재탄생한다.

서울시는 지난 13일 제11차 정비사업 통합심의위원회를 열어 서울 서대문구 북가좌동 372-1번지 일대 ‘북가좌6구역 주택재건축정비사업’에 대한 건축·경관·교통·교육·공원·환경·재해 7개 분야를 한번에 통합 심의해 조건부 의결했다고 밝혔다.

이 지역은 서울 지하철 6호선과 경의중앙선, 공항철도 등 3개 노선이 지나는 디지털미디어시티 인근 불광천변에 있다. 2014년 정비구역이 지정된 이후 작년 6월 변경된 정비계획을 토대로 사업 시행을 위한 통합심의안을 수립했다.

향후 재건축을 통해 16개 동, 최고 34층, 1953가구(임대주택 243가구 포함)가 공급된다. 주동을 다양한 층수·입면·형태로 디자인해 창의적인 도시경관을 창출하고, 열린 공간과 지역 커뮤니티 시설을 계획할 수 있도록 특별건축구역으로 지정했다. 불광천변에는 지역 주민의 다양한 여가 활동과 휴식을 제공할 문화공원을 조성한다. 공원 하부에는 주민과 방문객을 위한 공영주차장을 만들 계획이다.

이 단지 내에는 불광천에서 북가좌 초등학교로 이어지는 통학로, 문화 공원에서 응암로까지 연결되는 커뮤니티 가로로 보행환경을 개선한다. 이를 통해 중앙광장과 어린이집, 다함께돌봄센터 등 개방시설을 집중적으로 배치해 다양한 커뮤니티 활동이 이뤄질 것으로 기대된다.