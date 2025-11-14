‘빗썸 리워드 이벤트’ 미션 달성 고객 전원 적립된 비트코인 1/N 지급

[헤럴드경제=유동현 기자] 빗썸이 11번가와 함께 오는 30일까지 ‘빗썸 리워드 이벤트’를 진행한다고 14일 밝혔다.

11번가의 이벤트 페이지 내 ‘비트코인 적립 함께하기’를 누르면 누구나 간편하게 1만 원 상당의 비트코인을 공동 리워드로 적립할 수 있다. 이후 소정의 미션을 수행해 게이지를 100% 달성하면 참여가 완료된다. 참여자가 많을수록 적립되는 리워드는 커지고, 미션을 완주한 빗썸 회원에게는 더 큰 혜택이 돌아가는 방식이다.

미션은 빗썸 기존 회원의 경우 ▷할인쿠폰 받기 ▷3만 원 이상 상품 구매 ▷친구 초대 등 미션을 수행하면 된다. 생애 최초 가입 회원은 빗썸 가입과 ‘할인쿠폰 받기’를 완료하면 참여를 마칠 수 있다.

이벤트 종료 후 적립된 비트코인은 미션을 모두 완료한 회원들에게 1/N로 균등하게 배분한다. 비트코인은 12월 10일 고객확인(KYC) 및 KB국민은행 계좌 연동을 완료한 회원에게 지급된다.

빗썸 관계자는 “이번 그랜드십일절 제휴 이벤트는 단순한 쇼핑 혜택을 넘어, 참여할수록 커지는 리워드를 통해 많은 이들이 동참하고 즐길 수 있도록 기획했다”며 “여러 미션을 수행하며 비트코인을 나눠 가지는 색다른 재미를 느껴 보시길 바란다”고 했다