영업손실 1757억원, 당기순손실 3043억원 달해 “8월 화물기 사업부 매각, 영업비 증가가 원인”

[헤럴드경제=김성우 기자] 아시아나항공은 3분기 매출액(별도 기준)이 화물 사업부 매각으로 전년비 22.1% 감소한 1조4643억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

영업손실은 1757억원, 당기순손실 3043억원이었다.

아시아나항공은 “3분기 매출 감소의 주된 원인은 금년 8월부 화물기 사업 분할 매각 영향에서 기인했다”라면서 “동기간 화물 매출은 전년 동기대비 66% 감소한 1440억원을 기록했다”라고 설명했다.

여객사업의 경우, 성수기 진입에 따른 주요 장거리 노선 공급을 증대하였으나, 미국 입국 규정 강화 등 일부 노선의 수요 위축 요인과 시장 공급 경쟁 심화로 인해 전년비 9.0% 감소한 1조1555억원의 매출 기록했다.

3분기 영업비용은 환율 상승 및 일회성 지급 비용 발생 등의 영향으로 전년 동기대비 6% 감소하기도 했다. 3분기 영업손실은 1757억원이었다.

주된 영업비용 상승 요인은 ▷통상임금 변경으로 인한 퇴직급여 충당부채 증가분 일시 반영, 조업료 소급인상분 지급 등 일회성 비용 발생 ▷환율 상승 및 여객 사업량 증가에 따른 정비비용 및 운항비용 상승 영향이다.

환율 상승에 따른 외화환산손실 발생 영향으로 3분기 당기순손실은 3043억원을 기록하였으나, 순차입금 감소 등으로 부채비율은 전년말 1238%에서 1106%로 132%p 감소했다.

4분기 여객사업은 ▷호주 시드니 A380 운항, 멜버른 및 케언즈 부정기 편성으로 동계 성수기 지역 공급 확대 ▷중국 옌청 주3회 운항 등 한중 양국간 무비자 방문 수요를 적극 유치하는 한편 ▷독일 프랑크푸르트 및 푸껫 노선에 마일리지 전용기 운항을 통해 마일리지 사용 기회를 확대하는 등 고객 편의를 증대할 계획이다. 화물사업은 높은 정시성을 가지는 벨리 카고의 특장점을 활용하여 반도체 부품, 바이오 헬스, 신선화물 등 긴급성을 필요하는 수요 유치를 통하여 실적 개선에 주력한다.