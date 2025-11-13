야놀자리서치, ‘K-MTA 설립’ 등 대안 제시

[헤럴드경제=함영훈 기자] K-의료관광을 위해 우리나라에 온 관광객 수가 2019년 최호황기의 2.4배에 달해 수직상승하고 있는 것으로 나타났다.

이처럼 외국인 환자 유치 역대 최고 실적을 달성한 한국 의료관광이 지속가능한 성장세를 이어나가기 위해서는 ‘서울 쏠림’과 ‘미용 편중’ 구조를 완화하고, 중증환자 유치를 더 확대해야 하며, 강력한 통합 컨트롤타워를 구축해야 한다는 분석이 나왔다.

13일 야놀자리서치의 ‘K-의료관광의 현황과 질적 성장 전략’ 보고서에 따르면, 2024년 외국인 환자 유치 실적이 117만 명을 기록하며 팬데믹 이전 최고치(2019년 49만 7천여 명)를 두 배 이상 상회했다고 밝혔다. 회복률(100이 전과 같다는 뜻)로 따지면 무려 235%.

케이팝 데몬 헌터스가 촉발한 여러 K-관광 요소중 ‘HAN의원’으로 대표되는 한국 전통테라피의 상승세와 의료관광 분야의 확장 등을 감안하면, 아직 집계는 되지 않았지만 올해 의료관광은 역대 최고성적을 올린 지난해 보다도 높은 성장률을 보이는 상황이다.

이는 미국, 캐나다, 유럽국가 등 선진국의 인구 고령화, 만성질환 증가, 높은 의료비 부담과 공공의료 과부하로 인해 ‘치료 목적’의 해외 이동이 구조적으로 증가하는 글로벌 트렌드 속에서 거둔 성과이다.

특히 의료관광객의 1인당 평균 지출액은 2,408달러로 일반 관광객보다 월등히 높아, 관광산업의 고부가가치화와 질적 성장을 견인할 핵심 동력임을 입증했다.

이에 대해 이관영 야놀자리서치 부연구위원은 “한국은 세계 최고 수준의 의료 기술력, 합리적인 가격 경쟁력, K-컬처의 글로벌 팬덤을 바탕으로 수요를 성공적으로 흡수하며 의료관광 중심지로 부상하고 있다”고 진단했다.

보고서는 이러한 폭발적 성과 이면에 심각한 구조적 불균형이 존재한다고 지적했다. 2024년 기준, 외국인 환자의 85.4%가 ‘서울’에 집중됐으며, 진료비 지출의 77.3%가 ‘피부·성형’ 등 미용 의료 분야에 편중된 것으로 나타났다.

더 큰 문제는 K-의료의 핵심 경쟁력인 암, 심장질환 등 중증난치성 질환 분야의 회복세가 더디다는 점이다. 2024년 외국인 암 환자 수는 7147명으로, 팬데믹 이전인 2019년(약 1.1만 명) 수준에도 미치지 못했다.

이는 K-컬처와 K-뷰티를 중심으로 한 ‘욕구 기반(Desire-Driven)’ 시장 공략에는 성공했으나, 선진국의 의료 문제로 인해 발생하는 ‘필요 기반(Need-Driven)’ 중증 환자 시장은 놓치고 있다는 분석이다.

보고서는 또한 환자 만족도 조사 결과, ‘우수한 의료기술’에 대한 신뢰는 높았으나 ‘이용 편의성’이나 ‘외국인 환자 서비스 인프라’, ‘사후관리’ 항목의 만족도는 최하위권에 머물렀다고 밝혔으며, 신뢰와 실제 환자 경험 간의 격차가 큰 점을 한계로 지목했다.

보고서는 ▷(거버넌스 혁신) 범정부 차원의 강력한 통합 컨트롤타워 (가칭) ‘K-MTA(한국의료관광진흥원)’ 설립 ▷(신뢰 생태계) 현행 유치사업자 ‘등록제’를 엄격한 ‘인증제’로 전환하고 ‘표준계약서’ 사용 의무화 ▷(경험 확장) 귀국 환자에 한해 원격상담(비진료 목적)을 허용하는 ‘K-스마트 사후관리’ 시스템 도입 ▷(콘텐츠 다각화) 치료와 지역 웰니스(스파, 숲 치유 등)를 연계한 ‘회복형 관광상품’ 개발 ▷(플랫폼 강화) 신뢰할 수 있는 플랫폼이 환자의 전 여정(탐색-예약-진료-관광-사후관리)을 통합 설계 등 대안을 제시했다.

야놀자리서치 원장인 장수청 퍼듀대학교 교수는 “현재 K-뷰티 중심의 성과는 ‘절반의 성공’에 불과하며, 선진국의 ‘필수 의료 수요’라는 거대한 시장을 놓치고 있다”고 진단했다. 장 원장은 이어 “K-뷰티로 유입된 수요를 중증 치료 및 건강검진 등 한국 의료의 본질적 강점으로 연결하고, 나아가 치료 후 지역 웰니스 자원과 연계한 ‘회복형 관광상품’으로 확장하는 운영 전략이 필요하다”며 “이것이 바로 체류 기간을 늘리고 관광 소비를 지역으로 분산시키는 핵심 열쇠가 될 것”이라고 강조했다.