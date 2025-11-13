[헤럴드경제=이명수 기자] 개그맨 출신 쇼호스트 염경환이 불륜 커플을 알아보는 방법을 공개했다.

지난 12일 MBN ‘속풀이쇼 동치미’가 선공개한 영상에는 염경환이 게스트로 출연한 모습이 담겼다.

영상에서 MC 김용만은 “염경환 씨도 옛날에 리포터 하던 시절에 불륜 커플을 보는 촉이 있었다고 하는데”라고 말했다.

이에 염경환은 “맞다. 제가 탐정은 아니지만 촉이 있다”고 답했다.

이어 “제가 주로 맛집은 리포터를 많이 했다. 맛집의 주메뉴는 닭백숙이나 장어다”고 덧붙였다.

염경환은 “서울 시내보다 근교로 나가면 유명한 맛집이 많다. 장어를 먹는데 정장을 갖춰 입고 먹는 커플이 있다. 사실 아내랑 가면 추리닝을 입고 가지 않냐. 비싼 거 먹으니 잔뜩 먹어야 하니까”라고 설명했다.

국내 1호 탐정 임병수는 “부부들은 그냥 집에서 해 먹는다”고 거들었다.

염경환은 “비싸니까 집에서 초벌구이 시켜서 프라이팬에 구워 먹는 게 싸다. 요새 홈쇼핑도 장어 잘 나온다”고 말했다.

“촬영 시작하면 (정장 입은 커플이) 그 비싼 걸 다 남기고 나간다. 장어 1인분 얼마인지 아시죠? 반 이상 남았는데 (방송 노출이 걱정돼) 부랴부랴 계산한다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.

염경환은 “백숙도 마찬가지다. 마지막에 진짜배기인 죽까지 먹어야 하는데, 다리 하나 먹다가 ‘일어나자’ ‘가자’고 한다. 다 남기고 나온다”고 밝혔다.

“정장 입고 반도 안 먹었는데 촬영한다니까 다 남기고 일어나면 100% 불륜이다. 제 촉 어떻냐”고 덧붙였다. 이에 임병수는 “맞다”고 했다.

염경환의 자세한 이야기는 15일 오후 11시 방송에서 공개된다.