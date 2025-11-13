국힘, 국회의장에게 항의하며 반발 민주, 국힘 항의 이어지자 고성 맞받아

[헤럴드경제=안대용 기자] 비쟁점 법안 처리 일정을 합의하고 열린 13일 국회 본회의에서도 여야가 충돌했다. 국민의힘은 이날 처리 예정 법안 중 국토교통위원회 소관 법안이 있는데도 김윤덕 국토교통부 장관이 본회의에 나오지 않은 것을 지적하며 항의했다. 더불어민주당은 국민의힘의 항의가 이어지자 고성으로 맞받았다.

생활물류서비스산업발전법 일부개정법률안을 비롯해 국토교통위원회 소관 법안 처리를 앞두고, 우원식 국회의장은 “김윤덕 장관이 일정 관계로 불참하게 된 점을 알려왔다”며 “국무위원으로서 본회의 일정을 우선 고려해야만 했음에도 불구하고 먼저 잡은 일정에 대해 조율하지 못한 점에 대해 불찰을 인정했다”고 밝혔다. 그러면서 “국회의장도 강력하게 지적했고 유감이라고 전달했다”고 했다.

그러자 국민의힘 의원들이 항의했고, 유상범 원내운영수석부대표와 김은혜 정책수석부대표는 우 의장 자리로 이동해 항의하기도 했다. 유 수석부대표는 “지금 벌써 두 번째”라고 지적하기도 했다.

이에 우 의장은 “세 번째는 절대 없도록 하겠다”며 “국회의장으로서 국회 본회의 권위를 잘 지켜내는 일이 굉장히 중요하다고 생각한다. 그렇게 양해해달라”고 했다.

우 의장 설명에도 국민의힘 의원들이 항의하자 민주당 의원들도 “조용히 하라”며 맞섰고, 여야 고성 끝에 국민의힘 의원들은 생활물류서비스산업발전법 개정안 표결 전 본회의장에서 퇴장했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “국무위원이 본회의에 법안 통과 시키는 거보다 중요한 일정이 뭐가 있다고 안 나오는지 이해할 수 없다”고 비판했다.

그러면서 “민생 법안이 그렇게 급하다면서 난리 난리를 치더니 장관 자기 일정 바쁘다고 본회의 나타나지도 않고, (이런 일은) 있을 수 없다”며 “국회가 일개 장관한테 흔들리는 모습에 동의할 수 없다”고 했다.