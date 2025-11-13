12일에 광진구청에서 승진자와 신규 직원 50여 명 참석 공일환 충남경찰청 교육계장, 심리학 실험과 현장사례로 적극행정 교육...박연정 청렴 전문강사의 청탁금지법과 이해충돌방지법 강의도 이어져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 12일 광진구청 커뮤니티 공간에서 ‘2025년 적극행정 및 청렴 교육’을 실시했다.

이번 교육은 적극행정과 청렴에 대한 직원들의 이해를 높이고 실천의지를 새롭게 다지기 위해 마련됐다.

올해 승진자와 신규임용자 등 직원 50여 명을 대상으로 오후 2시부터 3시간 동안 이어졌다.

교육은 적극행정과 청렴교육 순으로 진행됐다. 충남경찰청 교육계장인 공일환 강사를 초청, 적극행정에 대해 설명했다. 국내외의 심리학 실험과 자신이 근무하면서 겪었던 일, 현장사례 등을 활용해 소극적 행정의 문제점을 지적했다. 적극행정의 당위성과 필요성을 강조하며 실천방안을 하나하나 소개했다.

이어 청렴교육이 진행됐다. 박연정 국민권익위원회 청렴연수원 전문강사가 청탁금지법과 이해충돌방지법, 공직자 행동강령에 대해 강의했다. 실제 부정부패 사례를 들어 알기 쉽게 설명했다. 특히, 최근 증가하는 인터넷 개인방송 활동, 금품 수수 통지 등 일상에서 일어날 법한 사건들을 다뤘다.

김경호 광진구청장은 “적극행정과 청렴은 구민에게 신뢰받는 공직문화를 만들기 위한 핵심 요소다. 이번 교육을 통해 구민에게 책임을 다하는 행정이 자리잡길 기대한다”며 “앞으로도 친절과 청렴을 바탕으로 소통하며 발전하는 행복광진을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

구는 지난해 국민권익위원회에서 주관하는 공공기관 종합청렴도평가에서 2년 연속 1등급을 받은 바 있다.