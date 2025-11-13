울산시-한국해양과학기술원 등 수심 20m에 서버 10만대 규모

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 앞바다의 낮은 수온을 활용해 고밀도 에너지 다소비 시설인 데이터센터의 서버 효율성을 제고하는 ‘친환경 수중 데이터센터 단지’ 구축을 위한 연구가 본격적으로 시작된다.

울산시는 김두겸 시장이 참석한 가운데 13일 시청 대회의실에서 한국해양과학기술원, 한국수력원자력, LS ELECTRIC, (사)한국냉동공조시험연구원, ㈜삼화에이스, ㈜에드벡트, ㈜우원엠앤이, ㈜유니온 등 9개 기관·기업과 ‘수중 데이터센터 구축모형(모델) 개발’을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약으로 기관과 기업들은 서로 협력해 울산 앞바다 해저 수심 20m에 서버 10만대 규모의 수중 데이터센터 구축을 위한 설계·시공, 운영·유지관리 기술을 개발한다.

기관·기업별로 ▷한국해양과학기술원: 연구사업 총괄 및 원천기술 개발 ▷울산과학기술원: 해저지반 안정화 기술 개발 ▷한국수력원자력㈜: 전력 최적 공급 및 제어 ▷LS ELECTRIC㈜: 전력망 및 통신기술 개발 ▷(사)한국냉동공조시험연구원·㈜삼화에이스·㈜우원엠앤이: 냉각기술 개발 ▷㈜에드벡트: 시공기술 개발 ▷㈜유니온: 구조체 제작을 각각 맡는다. 울산시는 실증 부지 제공과 사업의 원활한 추진을 위한 행정업무 지원에 나선다.

협약식 후 수중 데이터센터 구축 기술 토론회도 가졌다. 토론회에서는 ▷냉각에너지 효율화를 위한 수중 데이터센터 기술개발 전략 ▷인공지능(AI) 시대 데이터센터 냉각 기반 변화 방향 ▷수중 데이터센터 선행사례 분석 및 개념설계 방안 도출을 주제 발표했다. 토론 후 한국해양과학기술원 한택희 책임연구원 등 4명의 패널들은 수중 데이터센터의 기술 현황과 향후 전망에 대해 논의했다.

울산시는 이번 연구사업을 통해 에너지 사용은 줄이면서 냉각 효율은 높이는 친환경 차세대 데이터 기반을 구축해 ▷냉각에너지 지상대비 40% 절감 ▷탄소배출 감축 ▷데이터 처리속도 향상 등 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다. 데이터센터는 2030년까지 구축모형 개발을 거쳐 2031년부터 조성된다.

김두겸 울산시장은 “울산의 해양 환경과 산업 역량을 결합해 대한민국형 수중 데이터센터의 구축모형을 완성해 울산을 지속가능한 ‘인공지능(AI) 수도’로 만들어갈 것”이라고 밝혔다.