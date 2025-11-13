경남도민 11만5000여 명 서명…공항개발 종합계획 반영 촉구

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 13일 사천공항 확장과 국제선 취항을 바라는 도민 11만5215명의 서명부를 국회와 정부 관계기관에 전달하며 ‘제7차 공항개발 종합계획’ 반영을 공식 요청했다고 밝혔다. 서명에는 지역 기업과 공공기관, 민간단체가 대거 참여해 ‘사천공항은 우주항공산업의 관문이 돼야 한다’는 지역사회의 의지를 모았다.

앞서 도는 지난 3월 사천공항의 단계별 확장, 국제선 취항 등을 담은 사업제안서를 이미 정부에 제출했으며, 이번 서명 전달은 연말 확정되는 국가 공항계획에 사천공항을 반드시 포함해야 한다는 지역의 요구를 분명히 하기 위해서다.

서명운동은 지난 7월부터 진행됐다. 사천상공회의소와 항공우주 분야 기업, 지역 공공기관 등이 자발적으로 참여해 공항 확장의 필요성에 공감대를 넓혔다. 특히 상공계는 “우주항공청 출범, 항공 MRO 산업, 남해안 관광 확대 흐름 속에서 사천공항의 국제공항 승격은 타이밍이 늦어선 안 된다”고 강조했다.

경남도는 서명운동과 별개로, 지난 9월 국회 정책토론회를 열어 사천공항 확장의 당위성과 국가계획 반영 필요성을 제기했다. 사천공항 현장에서도 이용 활성화 홍보와 서명 참여 캠페인을 병행하며 여론을 확산시켰다.

박명균 행정부지사는 “사천공항 국제공항 승격은 지역 교통 편의를 넘어 국가 전략산업과 지역경제를 뒷받침할 핵심 과제”라며 “도민과 기업, 공공기관이 하나로 모은 이번 서명운동이 국가균형발전에 대한 강력한 메시지가 될 것”이라고 말했다.