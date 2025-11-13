청각·시각 장애인과 시민이 함께 나누는 따뜻한 문화의 장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 13·14일 양일간 롯데시네마 영주 4관에서 ‘영주 장벽 없는 영화상영회’를 개최하며, 장애인과 비장애인이 함께 문화를 즐길 수 있는 특별한 시간을 마련했다.

이번 상영회는 청각·시각 장애인도 불편 없이 영화를 관람할 수 있도록 자막과 음성해설을 제공하는 배리어프리 영화로 진행돼, 모두가 함께 웃고 감동을 나누는 따뜻한 장이 됐다.

행사는 (사)영주에프엠방송이 주관하고, 한국농아인협회 경북 영주시지회와 경북시각장애인연합회 영주시지회 등 지역 장애인단체가 함께했다. 양일간 총 140여 명의 시민이 영화 상영과 공연을 함께 즐기며 문화 나눔의 의미를 체험하게 된다.

첫날인 13일 상영회에는 청각장애인 70여 명이 참석해 영화 ‘엄마의 공책’을 관람했다.

‘영주 장벽 없는 영화상영회’ 안내판.[영주시 제공]

상영 전에는 수어통역을 통한 환영 인사와 간단한 인사말이 이어졌으며, 관람객들은 “자막 덕분에 이해가 쉬워 몰입할 수 있었다”, “함께 웃고 감동할 수 있어 좋았다” 등 긍정적인 반응을 보였다.

둘째 날인 14일에는 시각장애인 70여 명을 대상으로 장애인단체의 축하공연과 영화 ‘개를 훔치는 완벽한 방법’이 상영 된다.

음성해설 기능을 통해 시각장애인도 장면의 흐름과 감정을 생생히 느낄 수 있도록해 관람객들에게 특별한 경험을 선사한다.

김한득 홍보전산실장은 “배리어프리 영화상영회는 장애인의 문화 접근권을 확대하고, 모두가 함께 어울리는 따뜻한 사회 분위기를 조성하는 뜻깊은 행사”라며 “앞으로도 시민 모두가 공감할 수 있는 다양한 문화 행사를 지원하겠다”라고 밝혔다.

영주시는 이번 상영회를 통해 장애 유무를 넘어 모든 시민이 문화를 누릴 수 있는 포용적 사회 조성에 한 발 더 다가섰다는 평가를 받고 있다.


