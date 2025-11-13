청각·시각 장애인과 시민이 함께 나누는 따뜻한 문화의 장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 13·14일 양일간 롯데시네마 영주 4관에서 ‘영주 장벽 없는 영화상영회’를 개최하며, 장애인과 비장애인이 함께 문화를 즐길 수 있는 특별한 시간을 마련했다.

이번 상영회는 청각·시각 장애인도 불편 없이 영화를 관람할 수 있도록 자막과 음성해설을 제공하는 배리어프리 영화로 진행돼, 모두가 함께 웃고 감동을 나누는 따뜻한 장이 됐다.

행사는 (사)영주에프엠방송이 주관하고, 한국농아인협회 경북 영주시지회와 경북시각장애인연합회 영주시지회 등 지역 장애인단체가 함께했다. 양일간 총 140여 명의 시민이 영화 상영과 공연을 함께 즐기며 문화 나눔의 의미를 체험하게 된다.

첫날인 13일 상영회에는 청각장애인 70여 명이 참석해 영화 ‘엄마의 공책’을 관람했다.

상영 전에는 수어통역을 통한 환영 인사와 간단한 인사말이 이어졌으며, 관람객들은 “자막 덕분에 이해가 쉬워 몰입할 수 있었다”, “함께 웃고 감동할 수 있어 좋았다” 등 긍정적인 반응을 보였다.

둘째 날인 14일에는 시각장애인 70여 명을 대상으로 장애인단체의 축하공연과 영화 ‘개를 훔치는 완벽한 방법’이 상영 된다.

음성해설 기능을 통해 시각장애인도 장면의 흐름과 감정을 생생히 느낄 수 있도록해 관람객들에게 특별한 경험을 선사한다.

김한득 홍보전산실장은 “배리어프리 영화상영회는 장애인의 문화 접근권을 확대하고, 모두가 함께 어울리는 따뜻한 사회 분위기를 조성하는 뜻깊은 행사”라며 “앞으로도 시민 모두가 공감할 수 있는 다양한 문화 행사를 지원하겠다”라고 밝혔다.

영주시는 이번 상영회를 통해 장애 유무를 넘어 모든 시민이 문화를 누릴 수 있는 포용적 사회 조성에 한 발 더 다가섰다는 평가를 받고 있다.