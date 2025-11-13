매출 52억5000만원, 지난해보다 28%↑

[헤럴드경제(고성)=황상욱 기자] ‘2025 경남고성공룡세계엑스포’가 40일간 20만명 넘는 유료 관람객이 찾아와 성황리에 마무리됐다. 총매출은 52억5000만원으로 지난해보다 28% 증가했다.

이상근 고성군수는 13일 군청 중회의실에서 브리핑을 열고 “올해 엑스포가 지역경제 활성화와 공룡문화관광도시 브랜드 강화에 확실한 성과를 남겼다”고 밝혔다. 엑스포는 지난 10월 1일부터 11월 9일까지 당항포관광지 일원에서 진행됐다.

올해는 플라워사우루스 등 대형 꽃 공룡 조형물과 실감형 공룡 콘텐츠, 가족 체험 프로그램을 강화했다. 공룡 퍼레이드와 야간 불꽃 연출도 큰 호응을 얻으며 체류형 관람을 유도했다.

엑스포가 지역경제에 미친 효과도 뚜렷했다. 행사 기간 일정 금액 이상 입장권 구매자에게 지급한 고성사랑상품권은 총 8000여만원으로 집계됐다. 상품권이 지역 내에서만 사용되면서 군은 소비가 고성 전역으로 확산됐다고 설명했다.

행사장 내 지역민 참여도 매출 증가로 이어졌다. 군에 따르면 지역민이 운영한 식당 3곳은 4억1000여만원, 푸드트럭 5곳은 2억원, 공방체험 4곳은 1억3000여만원의 매출을 올렸다. 특산물 판매 부스 운영 등도 지역 산업 참여를 확대하는 효과를 냈다.

이상근 군수는 “엑스포 성과는 관광객과 군민, 자원봉사자 모두가 함께 만든 결과”라며 “지속 가능한 콘텐츠 개발과 지역 연계 프로그램을 확대해 고성이 대한민국 대표 공룡문화관광도시로 도약하도록 하겠다”고 말했다.

엑스포가 열린 당항포관광지는 주요 콘텐츠를 기반으로 상시형 관광 체계를 갖출 계획이다. 실내·야외 복합 체험시설 개선, 계절별 프로그램 개발, 지역 상권 연계 관광 동선 강화 등을 추진하며, 12월 1일까지 휴장한다.