GS칼텍스는 제63주년 ‘소방의 날’ 경기도지사 표창을 수상했다고 13일 밝혔다. 표창 수여식(사진)에는 김중양(왼쪽부터) 경기 용인서부소방서장, GS칼텍스 조도현 모빌리티 앤 마케팅 기획부문 상무, 전지훈 네트워크 밸류업팀장이 참석했다.

이번 표창은 GS칼텍스가 국내 정유사 최초로 에너지플러스 허브 4개소(삼방, 내곡, 죽전, 달맞이)에 전기차(EV) 전용 화재진압설비를 설치, 지역 사회 안전 강화에 이바지한 점이 높이 평가됐다. GS칼텍스가 도입한 화재진압설비는 전기차 충전 차량 하부에 고정된 살수 노즐 플레이트를 통해 화재 발생 시 즉시 물을 분사해 화염 확산을 차단한다. 화재 발생 초기의 급격한 온도 상승과 연소 확산을 방지해 소방차 도착 전 골든 타임을 확보할 수 있도록 설계됐다.

GS칼텍스는 각 충전소 입지와 소방차 도착 소요 시간을 종합적으로 고려해 저수량을 산정하고 설비를 최적화했다. 이로써 도심 충전소 환경에 적합한 전기차 화재 대응 모델을 마련했다. 한영대 기자