25억 모금 목표, 3개월간 캠페인

서울 강서구는 오는 15일부터 내년 2월 14일까지 3개월간 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업을 추진한다고 13일 밝혔다.

이 사업은 매년 겨울, 주민과 기업, 단체가 함께 참여해 어려운 이웃을 돕는 민관 협력 나눔 캠페인이다. 올해에는 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 강서’를 슬로건으로 내걸고 25억원 모금을 목표로 세웠다. 지난해 대비 5억원 늘어난 규모로, ‘기부나눔 릴레이’ ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 등 다양한 나눔 프로그램을 통해 따뜻한 기부문화를 확산시킬 예정이다.

강서구는 본격적인 캠페인 시작에 앞서 이날 오전 강서구청 본관 1층에서 선포식과 온도탑 제막식을 개최했다. 이 자리에는 진교훈 강서구청장을 비롯해 서울사회복지공동모금회 관계자, 사회복지기관협회, 어린이집·유치원 연합회, 기부자 등 120여 명이 참석해 성금·성품 전달식과 함께 ‘사랑의 저금통 마음모으기’ ‘기부나눔 릴레이’ 퍼포먼스를 진행한다. 이번 캠페인은 주민이 직접 참여하는 ‘기부나눔 릴레이’와 ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 등 다양한 프로그램으로 진행된다.

강서구는 지난해 ‘2025 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인에서 목표액 20억원의 두 배가 넘는 47억8000만원을 모금하며 역대 최대 실적을 기록했다. 박종일 선임기자